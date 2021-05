annonse

Mange norske kjendiser legger ut bilder på sosiale medier når de får coronasprøyten.

I takt med at flere og flere nå får koronavaksinen, har en bildetrend tatt av på sosiale medier. Kjente mennesker viser stolt frem bilder av seg selv i forbindelse med at de får sprøyten, skriver NRK.

De har hentet frem bilder fra en rekke kjente personligheter.

En av de er VGs Morten Hegseth som sier i et intervju med NRK at han legger ut bilde for å sende et «vink til en hærskare av vaksineskeptikere».

På Instagram hånet han Svein Østvik (Charter-Svein) og tidligere TV 2-ansatt Kari Jaquesson da han la ut sprøyte-selfien. Både Østvik og Jaquesson har utrykt seg skeptisk til myndighetenes nedstenging og coronvakasinen.

– Sender en ekstra tanke til Charter-Svein og Kari Jaquesson her jeg sitter med støl arm og håp i sjel, skriver Hegseth, som er avbildet med et Pride-symbol på jakka.

FHI jubler

Flere andre kjendiser har gjort som VG-journalisten og lagt ut vaksine-selfier. NRK har lagt ved meldinger fra Gunnhild Stordalen og Jan Thomas i sin sak. NRK har også vist til en Instagram-melding fra en av deres egne ansatte som har vist sprøytestikk-bilde.

Han skriver at «normaliteten er på vei», og gleder seg til å «klemme» folk.

Statskanalen har også vært i kontakt med FHI som jubler over at kjente personligheter legger ut bilde når de får sprøyten.

– Vi synes dette er en flott trend. Folk viser at de er glade for å bli vaksinert og beskyttet. Vi håper dette kan være med å skape en positiv oppslutning, sier overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI) Preben Aavitsland.

NRK har ikke intervjuet Svein Østvik.

