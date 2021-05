annonse

I en vaskehall i Irans hovedstad Teheran polerer en kvinne med caps biler skinnende blanke. Det har gjort henne både hatet og elsket i det prestestyrte landet.

Bilverksteder og vaskehaller ligger tett i Teherans trafikkerte gater. Disse bilhallene har udiskutabelt vært menns domene. Helt til 34 år gamle Maryam Roohani dukket opp – i sin flekkede uniform over svarte jeans. Og med håret godt skjult inni en svart caps, en svært utradisjonell erstatning for Irans obligatoriske hodeplagg, hijaben eller skjerfet.

– Jeg har brutt noen tabuer, konstaterer Roohani der hun profesjonelt renser motorer rene for skitt og polerer billakken skinnende blank.

– Men jeg har møtt mye motstand ved å velge denne bransjen, legger hun til.

Bilindustrien er fortsatt mannsdominert over hele verden, og det gjelder ikke minst i sterkt konservative Iran. Selv om Irans kvinner de siste årene har gjort kraftig inntog i arbeidsmarkedet, gjelder det mest i byene- i mer tradisjonelle yrker og i akademiske kretser.

Langt fra oppveksten

Roohani har beveget seg langt fra oppvekst- og levekårene i landsbyen hun kommer fra – Agh Mazar, som ligger i grensestrøket mot Turkmenistan. Der gifter som regel kvinnene seg når de har kommet over puberteten og bruker livet sitt til å oppdra barn.

Som bondedatter hadde Roohani lik oppvekst som de fleste andre barna i landsbyen. Men i motsetning til sine fem søsken, hadde hun blikket stort sett rettet mot farens traktor. Og svært tidlig utviklet hun en forbløffende evne til å kjøre den.

Selv da hun begynte å jobbe som frisør, samtidig som hun studerte for å bli sminkør, var hun mer opptatt av lidenskapen med å få biler skinnende blanke.

Utsatt for både hån og forakt fra folk i landsbyen og flere familiemedlemmer begynte hun å kjøpe og selge biler for å skaffe ekstrainntekter. Hennes store drøm var å jobbe som bilpleier.

Selv om noen familiemedlemmer kuttet all kontakt med henne, støttet den mer liberale faren sin datter. Han lot henne utsette ekteskapsplanene for å forfølge lidenskapen for biler.

Reiste til Tyrkia

Det fantes ingen opplæring i bilpleie i den nordlige Khorasan-provinsen, så Roohani reiste til Tyrkia. Der måtte hun også kjempe mot mannlige skeptikere for å skaffe seg den nødvendige sertifiseringen.

Tilbake i Iran med godkjente papirer, startet hun opp sin forretning i en liten, leid garasje i Teheran. Kundene strømmet til for å beundre områdets første kvinnelige bilpleier.

De knipset bilder og la dem ut i sosiale medier. På nettet fikk hun stor oppmerksomhet som Irans «Miss Detailer», og hennes instagram-konto vokste.

Misunnelse

Men suksessen skapte både sinne og misunnelse fra mannlige kolleger, og hun opplevde tilfeller av grov sabotasje. Hun forteller at poleringsskinnene ble satt inn med syre for å skade lakken på kundenes biler. Hun kom på jobb og fant maskiner skadd eller ødelagt.

Det hjalp ingen ting å klage til garasjeeieren, og uten konkrete bevis på sabotasjen kunne ikke politiet hjelpe henne.

Roohani var nesten i ferd med å gi opp, da lykken snudde. Fordi hun hadde fått så mye oppmerksomhet, tok et kjent bilpleiefirma i Teheran kontakt med henne og tilbød henne jobb i hovedstaden.

De siste årene har hun dermed kunnet leve ut drømmen som profesjonell bilpleier.

Roohani har inspirert andre kvinner

Til tross for at det fortsatt er mange hindringer i veien for kvinner i yrket, har Roohani vært en inspirasjon for andre til å følge i hennes fotspor. Hun har også lært opp andre kvinner i yrket. På nettet legger hun ut videoer som viser hvordan hun jobber med å få bilene blanke og glatte.

– Jeg ble svært begeistret første gang jeg så Roohani, fordi vi ser vanligvis ikke kvinner utføre slike yrker i Iran, sier Farahnaz Deravi, som er en av lærlingene hennes.

En bransje med stor vekst

Interessen for bilpleie og reparasjoner eksploderte i Iran etter at USAs tidligere president Donald Trump trakk seg fra atomavtalen og innførte strenge sanksjoner. Som et mottrekk forbød Iran import av asiatiske og europeisk-produserte biler, noe som førte til at prisene på kjøretøyene ble firedoblet.

Rike iranere pleier derfor sine dyre biler mer enn noen gang, og de er villig til å betale store summer for å opprettholde statussymbolene sine.

Men selv om bilindustrien er blomstrende, er den økonomiske situasjonen i Iran generelt svært vanskelig.

Roohani har derfor på sikt lyst til å starte egen virksomhet et sted i Europa en dag.

– Jeg håper at den iranske ‘Miss Detailer’ skal få skinne et sted utenfor Iran, sier hun og smiler stort.

