– Produksjon av god og sikker mat til befolkningen er en nødvendighet, men politikere er ikke opptatt av dette. Det nevnes bare som bisetninger og fraser i festtaler.

Han viser til bruddet i landbruksoppgjøret etter at staten la frem sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger. Torsdag var det klart at bondeorganisasjonene ikke ville forhandle.

Brudd

Dermed går jordbruksoppgjøret direkte til Stortinget. Heller ikke her er det ventet at det vil være mer penger å hente i årets oppgjør.

Landbrukspolitisk talsperson for Frp, Sivert Bjørnstad, har gått hardt ut mot Norges Bondelag etter bruddet i jordbruksoppgjøret. Overfor Nationen har han anklaget han Norges Bondelag for å drive valgkamp for Senterpartiet

Men Haga har sympati for bøndene som nå aksjonerer.

– Nå er det merkbart at bøndene har fått nok. Det er ikke noen overraskelse når vi ser på utviklingen i landbruket. Høy snittalder, lav rekruttering til yrket, dårlige rammevilkår er sikkre indikasjoner på en politisk misshandlt yrkesgruppe. I tillegg skjønner ikke politikere at det er kun tre prosent av arealet i norge som kan benyttes til produksjon og kun en prosent som kan benyttes til produksjon av korn, sier Haga til Resett.

Ikke økonomi

Han viser til at det likevel bygges det ned dyrkbart areal i Norge selv on dette ikke er tillatt.

– Dispensasjoner bevilges gladelig i stort månn og omgår lovverket. Bønder trenger arbeidskraft på lik linje med byggenæringen, men de har ikke økonomi til å betale for dette. Utbyggere tar inn kostnader på boligprisen og det er ikke det samme for matproduksjonen, slår lokallagslederen fast.

Han viser til at bonden sitter med hele ansvaret for å opprettholde produksjonen av dette alene, og har gjort store investeringer for at dette skal bli opprettholdt.

– Det tragiske i dette er at de store kjedene presser prisene fra bonden og øker sine overskudd. Dette må det bli en regulering på. Import av billigere varer som det er høyst tvilsomt med dokumentasjon på konkurerer med varer produsert i Norge etter de krav vi har her. Disse importvarene blir markedsført som om de er produsert etter samme krav, noe som er bare tull, mener Frp-politikeren.

Han visees til at landbruket i Norge henges ut som en klima-versting.

– Dette er oftest helt feil. Bønder bruker jorda og er med på å opprettholde balansen og manfoldet. Gjengrodd landskap er et resultat av dårlig landbrukspolitikk og den største trusselen for polinerende insekter som vi er helt avhengige av.

– Dette burde være Frp sin mulighet til å virkelig vise folk at de mener alvor med å gjøre hverdagen bedre for folk flest.