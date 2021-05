annonse

«Å spise mer variert og plantebasert er bra for helsen, naturen, dyrene og klimaet.»

Som en del av byrådets arbeid for å redusere kjøttforbruket i Oslo, får beboere på sykehjemmene i Oslo får servert kjøttkaker med linser og fababønner én gang i måneden, skriver Nettavisen.

«Å spise mer variert og plantebasert er bra for helsen, naturen, dyrene og klimaet. Byrådet vil lage en handlingsplan for et mer plantebasert kosthold og betydelig redusere kjøttforbruket i Oslo», står det i byrådserklæringen fra 2019.

De eldre må spørre selv, om de lurer på innholdet i kjøttkakene, som altså ikke er helt som de tradisjonelle.

– Jeg mener det viktigste er at de som bor på sykehjem får god og sunn mat, som bidrar til livskvaliteten og som de også kan kose seg med. Kjøttkaker, som i tillegg til kjøtt også inneholder bønner, står på menyen en gang i måneden på sykehjem i Oslo. Jeg hører at tilbakemeldingene fra beboerne er gode, og at mange er opptatt av å ta vare på planeten slik at familien kan leve gode liv, sier helsebyråd Robert Steen.

Reagerer

Frp-politiker Aina Stenersen er er leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre og mindre fornøyd med den nye ordningen. Hun synes de eldre bør få ha kjøttkakene sine i fred.

– Jeg tenker at de eldre bør kunne få beholde kjøttkakene akkurat som de er, og at man heller burde ha fokus på god ernæring enn vegetarmat på sykehjemmene, sier Stenersen.

