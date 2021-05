annonse

Frp-leder Sylvi Listhaug hardt ut mot klimatiltak i sin første tale til partiet.

– Det finnes sterke krefter som gjerne godtar ekstreme grep i klimaets navn, sa Listhaug til Frps landsmøte søndag morgen.

– Vi må ikke være naive. Mange politikere har fått smaken på å styre nordmenns hverdagsliv, hevdet Listhaug.

Hun ønsker også å bruke langt mindre på bistand, samt å gjøre det vanskeligere å få norsk statsborgerskap.

Listhaug startet dag to av landsmøte med å innlede til behandlingen av partiets nye partiprogram.

Hun hyllet de danske sosialdemokratene for å ha kopiert Frps innvandringspolitikk og oppfordret Ap til å følge etter. Man kan ikke lenger se folk i øynene samtidig som man lyver, sa Listhaug.

Med henvisning til klimadebatten oppfordret hun skolene til å lære elevene å tenke selv, istedenfor å komme med politisk propaganda. Man har et ansvar for å ikke komme med «politisk skremselspropaganda», sa Listhaug.

Hun fremhevet også Frp som et parti som satte familiene foran staten, og som ville gi bestemmelsesmakt tilbake til enkeltmennesker. Listhaug pekte også en kritisk pekefinger mot «svulstig» byråkrati i Norge, samt at hun kritiserte de enorme overføringene til FN-systemets oppblåste byråkrati.

Hun mente også at Norge skulle opprette avtaler med tredjeland som man sendte asylsøkere til å påvente av asylbehandlingen. Norge kan ikke ta imot flere flyktninger enn vi kan integrere, sa Listhaug.

Listhaug kritiserte også bruken av begrepet «strukturell rasisme».

– Det er et begrep vi aldri har vært kjent med i Norge. For det er ikke sant. Norge er et av de frieste, beste landene i hele verden – for alle. Uavhengig av kjønn, religion eller etnisk opprinnelse, sa Listhaug.

