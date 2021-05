annonse

annonse

Johan Olav Koss (52) vant tre OL-gull på Lillehammer og overrasket alle etter en trøblete forsesong. På 10.000 meter satte han verdensrekord. Han markerte seg samtidig som en altrusist ved å donere premiepengene fra 1500-meter gullet til veldedighet.

Deretter la han opp og begynte å studere medisin. Det ble visket i gangene om at Koss var dopet, men det er aldri kommet noe bevis for det.

Han stiftet Right to Play i 2000, som han ledet fra Toronto i Canada i 15 år. TV 2 skriver at Norge har bidratt med over 500 millioner kroner fra bistandsbudsjettet i løpet av disse årene. Totalt skal stiftelsen ha mottatt over tre milliarder kroner i støtte fra ulike pengegivere.

annonse

I 2015 gikk Koss av som øverste sjef for Right To Play, men fikk en rolle som «grunnlegger». Etter det ble arbeidsmengden gradvis redusert, men til tross for dette økte lønnen, skriver TV 2 i en lang sak som er meget kritisk til den tidligere skøyteløperen.

Totalt skal Johann Olav Koss ha mottatt fire millioner kroner i lønn fra den humanitære organisasjonen etter at han gikk av som sjef.

«Utbetalingene fortsatte også etter at Koss startet en ny karriere i det private næringslivet i 2017. Da hadde Koss tre lukrative styreverv og ble i tillegg direktør i et internasjonalt hedgefond», skriver TV 2.

annonse

Koss selv benekter at lønnen er urimelig og henviser til at det er styret i Right To Play, som bevilget ham lønnen.

– Jeg vil understreke at jeg aldri har behandlet min egen lønn, men erklært meg selv som inhabil og derfor aldri deltatt i bestemmelser vedrørende min egen lønn, skriver Koss i en epost til TV 2.

Det vil si styret i den stiftelsen han selv grunnla og er symbol for.

– Jeg fortsatte å motta lønn etter at jeg gikk av som daglig leder, fordi jeg gikk over i en ny rolle hvor jeg skulle bistå ledelsen og sikre en bærekraftig og økonomisk utvikling av Right To Play, skriver han.

Koss er også 2. visepresident i Norges idrettsforbund og har vært medlem i IOC. Right to Play har 500 ansatte og kontorer i syv land, inkludert i Norge.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474