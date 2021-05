annonse

Myndighetene er i ferd med å innføre vaksinepass som dersom folk ikke protesterer og setter seg til motverge, trolig drastisk vil begrense rettighetene til personer som velger ikke å la seg vaksinere mot korona. Jeg betrakter dette som et totalt uakseptabelt brudd på prinsippet om like rettigheter for alle borgere og den enkeltes rett til å bestemme over sitt eget liv, som må innbefatte retten til å takke nei til en vaksine.

Jeg har av følgende grunner valgt å takke nei til korona-vaksinen (og har derfor ignorert et par sms-er med oppfordring til å registrere seg for vaksinering):

1) Jeg antar at det for meg – en frisk mann i 50-årene – vil være farligere å ta en hurtigutviklet vaksine ingen kan vite om er trygg, og som har resultert i flere dødsfall, enn å bli smittet eller syk av korona.

2) Trolig vil 70–80 prosent ta korona-vaksinen. Dersom vaksinen virker, betyr det at korona vil forsvinne, og for meg og andre rasjonelt tenkende individer vil det da ikke være noen grunn til å ta en hurtigutviklet, potensielt farlig vaksine. Dersom korona ikke forsvinner, betyr det at vaksinen ikke virker, og da er det i hvert fall ingen grunn til å ta den.

3) Som andre former for influensa vil korona uansett trolig ”brenne seg ut” og bli rimelig harmløst.

4) Jeg tror det blir vanskeligere å gjennomføre myndighetenes i mine øyne kriminelle planer om å vaksinere barn og unge som ifølge alle tilgjengelige data ikke risikerer å dø eller bli alvorlig syke av korona, dersom et stort antall personer over 40 år velger å takke nei til korona-vaksinen.

5) Jeg er så forbannet på myndighetene på grunn av korona-diktaturet at jeg ønsker å vise dem finger’n ved å takke nei til vaksinen.

Folk må gjerne være uenige i disse vurderingene. Men jeg forbeholder meg retten til å ta mitt eget valg og å takke nei til vaksinen.

Vaksinepass oppfatter jeg som terror og politistatsmetoder fra myndighetenes side og et forsøk på å tvinge meg til å ta en vaksine jeg ikke ønsker å ta.

Myndighetene er selvfølgelig klar over at de hurtigutviklede korona-vaksinene på ingen måte er trygge. Derfor insisterer de på at vaksinering er frivillig, så de går fri for ethvert erstatningsansvar overfor eventuelle vaksineofre. Men samtidig innfører de vaksinepass som gjør valgfriheten til en parodi.

Dersom myndighetene ved å nekte ikke-vaksinerte adgang til større arrangementer, offentlige transportmidler eller endog butikker prøver å presse meg og andre til å ta en vaksine vi ikke ønsker, vil jeg sette meg til motverge ved å sørge for å få korona på naturlig vis, slik at jeg oppnår de samme rettighetene som vaksinerte.

For meg virker det langt mer farlig å ta en hurtigutviklet, på ingen måte sikker vaksine som kan føre til alt fra blodpropp og død, som det er rapportert om mange tilfeller av, til alvorlige fremtidige bivirkninger, for eksempel at immunsystemet går amok, slik det gjorde hos hundrevis av unge mennesker som ble vaksinert mot svineinfluensa, enn å bli smittet eller syk av korona.

Et viktig poeng i forhold til diskusjonen om vaksinepass er at det er naivt å tro at en slipper unna med dagens korona-vaksine. Myndighetene snakker allerede om en tredje vaksinedose siden viruset har mutert. Blir planene om vaksinepass og i realiteten tvangsvaksinering virkeliggjort, kan vi regne med årlige eller enda hyppigere vaksineringer mot stadig nye eller muterende virus.

Hva er tryggest? Å ta en stort antall vaksiner ingen kan vite noe om langtidseffektene av, for eksempel i form av farlige eller dødelige reaksjoner på et nytt virus? Eller å satse på kroppens naturlige immunsystem?

Snart vil korona som andre former for influensa trolig ha ”brent seg ut” og blitt enda mer harmløst enn sykdommen er i dag med sin dødelighet på 1–3 promille. I en slik situasjon er det absurd å la seg vaksinere med en hurtigutviklet, potensielt farlig vaksine. Ikke bare for unge mennesker – som uansett ikke har noen grunn til å ta korona-vaksinen – men også for middelaldrende som undertegnede.

Dersom myndighetene til tross for dette innfører vaksinepass – som i så fall mer dreier seg om at Erna Solberg og vennene hennes vil skaffe seg internasjonale toppjobber ved å vise til en fullvaksinert befolkning enn hensynet til folkehelsen – vil jeg faktisk velge å la meg smitte med korona, slik at jeg får de samme rettighetene som vaksinerte uten å måtte ta en vaksine jeg betrakter som farligere enn sykdommen.

Jeg regner med at det er titusener av mennesker som resonnerer som jeg slik at det dersom det blir nødvendig, vil være mulig å organisere smitteringer som sikrer ikke-vaksinerte som kan vise til at de har vært smittet eller syke av korona, de samme rettighetene som resten av befolkningen.

Jeg håper imidlertid at myndighetene vil respektere mitt og andres valg om å takke nei til korona-vaksinen og unnlater å innføre vaksinepass som innskrenker ikke-vaksinertes rettigheter, slik at denne type aksjoner ikke blir nødvendig.

