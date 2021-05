annonse

I neste uke avsluttes fastemåneden ramadan med høytiden id.

Det får Taliban til å erklære tre dagers våpenhvile i Afghanistan, skriver NTB.

– Det islamske emiratets mujahedin over hele landet bes om å stanse alle offensive operasjoner mot fienden fra den første til den siste dagen av id, heter det i en uttalelse fra opprørerne.

Taliban viser imidlertid sitt sanne ansikt senere i uttalelsen.

– Men dersom fienden gjennomfører noen form for angrep mot dere i disse dagene, vær klar til å beskytte og forsvare dere selv og deres territorier, heter det der.

Uttalelsen kommer kun to dager etter at et terrorangrep mot en skole i Kabul krevde over 50 liv, hvor mange av de drepte var jenter.

Høytiden id al-fitr markerer slutten på ramadan og er muslimenes største høytid. Feiringen begynner med solnedgang den siste dagen av ramadan og varer hele påfølgende dag.

