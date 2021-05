annonse

Den amerikanske smitteverneksperter Anthony Faci vil at folk bærer munnbind i mange år fremover ettersom influensaen har vært ikke-eksisterende det siste året.

Fauci har ikke altid vært tilhenger av munnbind. Da coronaviruset ble spredt fra Kina tidlig i fjor, svarte Fauci at det ikke var nødvendig med munnbind i et intervju med 60 Minutes.

– Folk bør ikke gå rundt med ansiktsmasker. Det har ingen hensikt å gå rundt med munnbind. Å bære maske under et utbrudd kan få deg til å føle deg bedre, og det kan kanskje blokkere en dråpe, men det vil ikke ha den perfekte beskyttelsen som folk tror, sa Fauci i mai i fjor.

Munnbind

Siden uttalelsene i fjor har Fauci gjort helomvending. Han mener nå at munnbind er livsviktig for å få kontroll på virus-spredningen.

Nå mener han at munnbind må gjelde i flere år fremover ettersom influensa har vært ikke-eksisterende i forbindelse med corona-utbruddet.

– Vi har praktisk talt hatt en ikke-eksisterende influensasesong i år bare fordi folk tok helse-råd som hovedsakelig var rettet mot COVID-19, sa Fauci i et intervju med MSNBC.

– Så det kan tenkes at vi fortsetter, et år eller to fra nå, at folk i visse sesongmessige perioder, når du har luftveisbårne virus som influensa, at folk bærer munnbind for å ikke spre disse luftveisbårne sykdommene, la han til.

