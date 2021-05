annonse

SV-lederen går til valg på å flå de rike, og slår fast at deres fest er over. Redaktør Trygve Hegnar kaller det idioti.

– Det er ikke bra å skrive at idiotene i SV vil overta og rasere norsk næringsliv og ruinere norske eiere hvis deres skatteforslag skulle bli skattepolitikken til en ny rødgrønn regjering, skriver han i Finansavisen, og mener at Lysbakken ikke har tenkt igjennom forslaget:

– Vi bør snakke om urimelig, skadelig, overdrevent, ikke gjennomtenkt, bare prøveballonger, misforstått, Forskjells-Norge og angrep på de rike.

Hegnar skriver at SVs nye skatteforslag for arveavgift er så absurd og håpløst, at vi med tallene foran oss faktisk må kunne si at idiotene overtar. SV vil ha et bunnfradrag på 5 millioner kroner, og deretter en arveavgiftssats på 30 prosent på formuer opp til 100 millioner kroner, og 70 prosent arveavgift på all formue over 100 millioner kroner.

– Dette er selvfølgelig idioti i system, og det må være på sin plass å snakke om at idiotene overtar. De kan nemlig ikke forstå rekkevidden av sine skatteforslag.

– Arver man 50 millioner kroner blir det 13,5 millioner kroner i arveavgift, arver man 100 millioner kroner blir det 28,5 millioner kroner, arver man 200 millioner kroner blir det 98,5 millioner og skulle arven, som da i hovedsak vil være eierandeler (aksjer) i norsk næringsliv, utgjøre én milliard kroner, blir arveavgiften utrolige 658 millioner kroner.

Skatten vil bli 100 prosent, skriver Hegnar. Han påpeker at hvis en arving skal betale arveavgiften ved å ta ut utbytte, så beskattes det med 32 prosent. Han ser for seg at løsningen blir å selge fabrikken for å betale skatten.

