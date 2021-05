annonse

annonse

Jon Helgheim sier Oslo sliter med integreringsutfordringer. Han vil også stoppe asylinnvandring til Norge og heller hjelpe mennesker i nærområdet.

– Slike grumsete forslag hører ikke hjemme i 2021, sier Rauand Ismail i Avisa Oslo. Han er stortingskandidat for MDG, og sitter i Oslo bystyre.

Ismail er 21 år gammel og uttalte i fjor til Universitas at vi har mindre enn ti år på oss på å stanse klimakrisen, og at han ikke har tenkt til å sitte og ta en bachelor og en mastergrad halvparten av det tiåret.

annonse

Les også: Den røde boken, også kalt Norges lover – stikker kjepper i sykkelhjulet til MDG

– Jeg blir skikkelig forbanna når jeg leser disse forslagene, sier han, og mener at Helgheim gir innvandrerne skylda for alt som er galt, og at han er besatt av innvandrere.

Ismail mener også at Helgheim har gitt skylda for korona til innvandrerbefolkningen.

annonse

– Det løser ingenting, det stigmatiserer og forverrer problemene, mener MDG-politikeren.

Han mener videre at det er ren populisme og baserer seg på et helt uriktig bilde av Oslo som en ghetto.

– 69 millioner mennesker i verden på flukt, det er helt sinnssykt at vi i Norge og Oslo, ikke skal ta vår del av det ansvaret. Og særlig frekt er det, at dette forslaget kommer i et år hvor vi ikke har hatt innvandring og situasjonen for mennesker på flukt har blitt enda verre.

Ismail mener at FrP er Norges mest rabiate parti, det begrunner han med at de fremmer klimaskepsis, faktaresistens og fremmedfrykt.

Les også: 5000 p-plasser er fjernet i Oslo: Skaper et dødt sentrum, mener Tybring-Gjedde

annonse

Rauand Ismail har tidligere uttalt til Dagbladet at Resett ikke er noen medieaktør. Han mente da at Resett et nettsted for konspirasjonsteorier mot politikere, som trykker innlegg fra Anders Behring Breiviks sympatisører og har rasistiske hetskampanjer mot unge samfunnsdebattanter med minoritetsbakgrunn.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474