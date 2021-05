annonse

– Det er bare å innse at store deler av norsk høyreside har sin egen virkelighetsforståelse, og ikke forholder seg til den virkeligheten som blir utførlig beskrevet der ute i den store verden.

I artikkelen «Fem ting å tenke over for deg som er livredd for avkolonisering, woke og cancel culture» skriver Ingebjørg Sofie Larsen, kulturredaktør i Minerva, at de som kritiserer woke-ideologien bør senke skuldrene, høre litt på jazz og eventuelt ta en tur til New York og slå av en prat med svarte jazzmusikere.

Hun mener mange woke-kritikere «glemmer å skille mellom skitt og kanel, og går i fullt kulturkrig-modus også når det handler om rettmessig utvikling av det demokratiet vi har forpliktet oss til å verne om.»

– Den langsomme, brede kulturendringen i retning økt bevissthet for likeverd og aksept for minoriteter, ikke minst blant unge, burde også høyresiden se på som et fremskritt, konkluderer Larsen og avslutter slik:

– Enten man liker det eller ei, lever vi i woke-kulturens tid – og det er ikke sikkert at det er så ille.

– Sin egen virkelighetsforståelse

Artikkelen har fått mange til å spørre seg om hva som skjer i tidsskriftet og nettavisen som beskriver seg selv som liberalkonservativ og har røtter fra 1924, med intellektuelle storheter som Lars Roar Langslet blant de tidligere redaktørene.

– Det er bare å innse at store deler av norsk høyreside har sin egen virkelighetsforståelse, og ikke forholder seg til den virkeligheten som blir utførlig beskrevet der ute i den store verden, skriver Kathrine Jebsen Moore i Liberaleren.

Hun understreker at woke-ideologien handler om equity – resultatlikhet – og ikke equality – likeverd og like muligheter.

– Vi som kjenner til marxisme og grusomhetene utført av kommunistiske regimer, og det gjelder vel også redaktører i Minerva, vet hvor det bærer når vi vil tvinge frem resultatlikhet i et samfunn som rommer en variasjon av forutsetninger, evner og interesser, advarer Moore.

Hun advarer om en stille revolusjon, som selv om den har blitt observert av mange og kritisert opp og ned i mente, også i Minerva, likevel har lykkes i å endre premissene, språket og forståelsen av vår egen samtid.

– Det jeg, og flere andre jeg er i kontakt med, observerer, er at mange på høyresiden fremdeles ikler seg konservativ drakt, men har endret sitt budskap for å tekkes en venstreside som har blitt så dominerende at det å ikke bare kalle seg konservativ, men stå for konservative verdier, har blitt noe som krever mot. For hvem ønsker vel å bli kalt en forsvarer for rasisme av en rabiat venstreside, eller en håpløs kulturkriger av de kule i Høyre?

