Dikteren Khet Thi, som skrev poesi som inspirerte til motstand mot militærjuntaen, døde etter å ha blitt tatt til avhør lørdag.

The Guardian melder at Myanmar-dikteren Khet Thi, som har vært svært vokal i sin motstand mot den herskende militærjuntaen siden militærkuppet i februar, har dødd etter et kortere opphold i fengsel, ifølge kona.

Thi, kjent for å ha skrevet setningen «De skyter i hodet, men de vet ikke at revolusjonen er i hjertet» på Facebook-siden sin, ble kun 45 år gammel.

Etter fengselsoppholdet, ble kroppen hans returnert til familien hans uten flere organer, ifølge kona. Talspersoner for juntaen har ennå ikke kommet med kommentarer om disse eksplosive påstandene.

Avhør

Kona Chaw Su opplyste at begge hadde blitt tatt til avhør lørdag av væpnede soldater og politi i den sentrale byen Shwebo, i Sagaing-regionen – kjent for å være et motstandssenter mot militærkuppet hvor Myanmars demokratisk-valgte leder Aung San Suu Kyi ble fjernet fra makten.

– Jeg ble avhørt. Det ble han også. De sa at han var på avhørsenteret, men han kom ikke tilbake. Kun kroppen hans, sa Su til BBCs burmesiske språknyheter.

– De ringte meg om morgenen og ba meg møte ham på sykehuset i Monywa. Jeg trodde det bare var for en brukket arm eller noe … Men da jeg kom hit, var han på likhuset og hans indre organer hadde blitt tatt ut, la hun til.

Torturert

Hun opplyste videre at hun hadde fått beskjed på sykehuset om at mannen hennes hadde hatt hjerteproblemer, men gadd ikke engang å lese dødsattesten, fordi hun var sikker på at den ikke ville være sann. Reuters har forsøkt å få en kommentar fra det relevante sykehuset, men uten hell.

Su sa at hæren hadde planlagt å begrave ektemannen, men at hun hadde bedt dem om å få liket. Hun opplyste ikke hvordan hun visste at organene hadde blitt fjernet fra kroppen hans.

Aktivistgruppen Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), som overvåker detaljer om drap på sivile i Myanmar, estimerer antall drepte sivile siden kuppet fant sted til å være 780 individer. Gruppen opplyser at Thi ble torturert til døde, men identifiserer ikke kilden til informasjonen.

– Han døde på sykehuset etter å ha blitt torturert i avhørssenteret, påstår AAPP.

Kulturpersonligheter

Khet Thi er minst den tredje dikteren som har dødd under protestene som har funnet sted i Myanmar siden militærkuppet 1. februar. Poeten K Za Win, 39, ble skutt og drept under en protest i Monywa i begynnelsen av mars.

Kulturpersonligheter og kjendiser har lenge stått i front for motstanden mot militærkuppet, og har støttet protester i forskjellige deler av det sørøst-asiatiske landet på daglig basis, til tross for flere drap og tusenvis av arrestasjoner.

Khet Thi var ingeniør før han sa opp jobben sin i 2012 for å fokusere på poesi og for å forsørge seg selv ved å lage og selge is og kaker.

– Jeg vil ikke være en helt, jeg vil ikke være martyr, jeg vil ikke være en svekling, jeg vil ikke være en tulling. Jeg vil ikke støtte urettferdighet. Hvis jeg bare har ett minutt å leve, vil jeg at samvittigheten min skal være ren i det øyeblikket, skrev han to uker etter kuppet.

Mer nylig skrev han at han var gitarist, kakebaker og dikter – ikke en person som kunne skyte en pistol. Men han antydet at holdningen hans hadde endret seg.

– Mitt folk blir skutt, og jeg kan bare kaste tilbake dikt. Men når du er sikker på at stemmen din ikke er nok, må du velge en pistol nøye. Jeg skal skyte, skrev han.

