MDG-politiker Eivind Trædal i det spøkefulle hjørnet på Twitter?

På onsdag ble det kjent hvem som spiller rollene i den nye Olsenbanden-filmen.

Benny spilles av John Carew. Elias Holmen Sørensen spiller Kjell. Anders Baasmo spiller Egon.

Det er førstnevnte rolle som har blitt mest kritisert på sosiale medier. John Carew har hatt en karriere innen fotballen og mange mener han ikke er egnet i rollen som kultfiguren Benny.

– At Carew spiller Benny er helt håpløst. Han har jo ikke greie på skuespill. Hva i alle dager gjør han i denne rollen? Skuffende ettersom en re-make kunne vært interessant, skrives det på sosiale medier.

– Klikker

Men det er ikke bare skuespillerne som blir diskutert.

MDG-politiker Eivind Trædal er bekymret for at det er mye uansvarlig kjøring i filmen. 35-åringen skriver i et nytt innlegg på Twitter at han kommer til å klikke hvis han blant annet ser parkering i sykkelfelt.

– Olsenbanden er en kriminell gjeng som finner på mye galt, men hvis de nye filmene inneholder bilkjøring i bilfrie områder eller parkering i sykkelfelt kommer det til å klikke for meg. Filmer skal ikke forherlige antisosial oppførsel, skriver Trædal.

Trædal har ikke puttet et smilefjes bak Twitter-meldingen, men mye tyder på at 35-åringen var i det spøkefulle hjørnet.

Olsenbanden er en kriminell gjeng som finner på mye galt, men hvis de nye filmene inneholder bilkjøring i bilfrie områder eller parkering i sykkelfelt kommer det til å klikke for meg. Filmer skal ikke forherlige antisosial oppførsel. — Eivind Trædal (@eivindtraedal) May 5, 2021

I kommentarfeltet var det imidlertid mange som kom med stikk mot politikeren.

– MDG-gubber er ikke som andre gubber, skrev en person.

Den nye Olsenbanden filmen er nummer 15 i rekken. Den første ble utgitt i 1969 og hovedrollene ble spilt av Arve Opsahl, Sverre Holm og Carsten Byhring.

