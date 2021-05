annonse

annonse

NTB melder at en fersk meningsmåling viser at det franske høyrepartiet Nasjonal Samling, under ledelse av Marine Le Pen, opplever økt popularitet.

Med valget et snaut år unna svarte 29 prosent av de spurte at de støtter programmet til Nasjonal Samling, etterfølgeren til Nasjonal Front. Dette er 3 prosentpoeng høyere enn på denne tiden i fjor, ifølge meningsmålingen, som er utført av Kantar på oppdrag fra radiokanalen Franceinfo og avisen Le Monde.

Den høyeste oppslutningen så langt fikk partiet i 2014 med 34 prosent.

annonse

Samtidig sa nesten halvparten av de spurte at programmet til NS utgjør en trussel mot demokratiet. Litt under en firedel av de spurte sa at Le Pen er ærlig og tillitvekkende og vil bli en god president for Frankrike.

Marine Le Pen har for lengst bekreftet at hun stiller som kandidat for å slå Emmanuel Macron, som hun tapte for ved valget for fire år siden. Valget holdes i april 2022.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474