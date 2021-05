annonse

Khan må imidlertid notere en viss tilbakegang i oppslutningen.

Sadiq Khan vil forsette som borgermester i den britiske hovedstaden i minst tre år til, etter valgseier mot den konservative kandidaten Shaun Bailey lørdag.

Til tross for at det i månedsvis er blitt spådd at Khan skulle vinne i et valgskred, ble det ikke slik. Resultatet etter valgets andre runde ble imidlertid langt jevnere enn som så, og Khan må notere en liten tilbakegang relativt til den konservative utfordreren.

Grønnere fremtid

Khan vant ikke flertall i valgets første runde. I andre runde, mot konservative Shaun Bailey, vant Khan med 55,2 prosent av stemme, mot Bailey 44,8 prosent. 208 533 stemmer skilte de to kandidatene.

Khan kan imidlertid notere seg en tilbakegang fra valget i 2016, da han fikk 56,8 prosent av stemmene i andre runde, mot konservative Zac Goldsmith.

– Jeg lover å spenne hver eneste sene, hjelpe til å bygge en bedre og lysere fremtid for London etter pandemiens mørke dager, og skape en grønnere, mer rettferdig og tryggere by for alle Londonere, for å få mulighetene de trenger til å utnytte sitt potensial, sa Khan i anledning valgseieren.

