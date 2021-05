annonse

Storbøndene på Jæren har fått nok etter at lønnsomheten i norsk landbruk er kraftig svekket de senere år.

Mellom 40 og 50 traktorer i kolonne skal kjøre E18 via sørlandet til Oslo, skriver Nationen.

Ekteparet Arthur og Marit Salte på Klepp leder an i kolonnen.

– Vi forsøker å fortelle at det må sette mer pris på det vi gjør om vi skal orke å fortsette. Det er alvorlig at ungdommen på Jæren nå begynner å tenke seg om de i det hele tatt vil være med som bønder, forteller leder i Time Bondelag Tarald Magne Oma.

Ut fra Bryne var 30 traktorer i bevegelse mot kommunegrensa, og da kortesjen forlot Helleland mot Bjerkreim var antallet kommet opp imellom 40 og 50 traktorer.

Oma, som selv er melkebonde fra Time mener det var riktig av bondelagene å takke nei til tilbudet fra staten og avslutte forhandlingene under jordbruksoppgjøret.

– Nå var det på tide å sette foten ned, sier han.

Statsminister Erna Solberg synes det både er trist og leit at bøndene ikke vil gå i forhandlinger i årets jordbruksoppgjør. Et oppgjør hun forøvrig mener slett ikke var dårlig for bøndenes del.

– Når rammen er 2,7 prosent for frontfagene og 4,5 prosent var starttilbudet vårt til landbruksorganisasjonene, før forhandlinger, var ikke det noe dårlig tilbud, sier statsminister Erna Solberg (H) til Oppland Arbeiderblad.

Tarald Magne Oma mener tallene statsministeren kommer med er misvisende.

– I tilbudet fra staten lå det et krav til produktivitetsøkning på 2,8 prosent, noe som utgjorde 12.000 per årsverk. De som ikke er i stand til å øke produksjonen, ville mistet to-tredjedeler av økningen og satt igjen med bare 6000 kroner i økte inntekter, forteller han.

Statsministeren synes det er leit at bønder rundt om i landet har holdt flere aksjoner der de har dumpet husdyrmøkk på rådhusplasser og hos statsforvaltere, og ikke vil gå i forhandlinger.

– Når vi i en situasjon med moderasjonslinje la fram et kronetillegg som var like stort som det andre har fått, synes jeg det burde ha lagt et grunnlag for forhandlinger, svarer Solberg.

