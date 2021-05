annonse

Frykter mer radikalisert Frp.

I Dagbladet slår Manifests Magnus Marsdal fast at Sylvi Listhaug «kan minne om Donald Trump». Han konstaterer likevel at hun står i en «norsk tradisjon» og viser til at Anders Lange som stiftet Anders Langes Parti, forløperen til dagens Frp, omtalte vestlige motstandere av apartheidstatens diktatur i Sør-Afrika som «forrædere av den hvite rase».

Marsdal fortsetter med å trekke frem da Carl I. Hagen under valgkampen i 1987 Carl I. Hagen trakk frem et brev fra Mohammed Mustafa, hvor det sto at «dette landet skal bli muslimsk», for «vi føder flere barn enn dere». Brevet ble avslørt som et falsum.

Marsdal ftykter at når Erna Solberg går av som statsminister kan Sylvi Listhaug bli høyresidens mest profilerte politiker.

– Jeg tror vi må stålsette oss for å møte et mer radikalisert Frp enn det vi har sett under Siv Jensen.

Marsdal er ikke den eneste som sammenlikner Listhaug med Trump.

– Lar seg inspirere

Miljøpartiet de Grønne og “klimahysteri” i sin første tale som Frp-leder.

– Listhaug lar seg inspirere av Trump og Bolsonaro. Jeg tror ikke Norge anno 2021 vil omfavne det i det hele tatt, sier MDG-nestleder Arild Hermstad til VG.

