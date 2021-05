annonse

– Medisinsk apartheid. Et såkalt vaksinepass er i realiteten en elektronisk hundelenke

Corona-sertifikatene skaper et ekstremt engasjement og allerede fredag hadde det kommet inn 3.000 høringssvar om corona-sertifikat/vaksine.pass. De fleste som har valgt å uttale seg er vanlige borgere. Mens noen mener regjeringen ikke går langt nok, anser andre ordningen som et A- og B-borgerskap og i praksis en form for vaksinetvang.

Resett har gått gjennom alle de publiserte høringssvarene*. Av disse er et stort flertall negative. Kun noen svært få er positive og noen stiller spørsmål uten å konkludere. Mange av de som uttaler seg negativt skriver på en mer eller mindre likelydende måte. Dette til tross for at meningsmålinger viser at seks av ti støtter sertifikatene.

