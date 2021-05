annonse

Forskning kan ikke være upolitisk og objektiv, mener ledelsen ved et britisk universitet.

Den britiske vitenskapsmannen Charles Darwin er i hardt vær ved Sheffield University, der ledelsen nå hevder at hans evolusjonsteori rettferdiggjør «hvit overlegenhet». Det fremgår av en håndbok produsert av universitetet at å feire personer som Darwin bidrar til å neglisjere mindre «privilegerte» forskere, og at «hvitheten» og «eurosentrismen» i forskningen må dekonstrueres. Dette melder The Telegraph.

I håndboken heter det at «det er klart at forskning ikke kan være objektiv og upolitisk», og at «pensumet vi lærer bort må anerkjenne hvordan kolonialisme har formet feltet evolusjonær biologi».

Det hevdes også at Darwins reise med HMS Beagle, da han samlet planter og dyr for å utvikle sin teori om naturlig seleksjon, faktisk var et oppdrag om å kartlegge territorier for Det britiske imperiet.

Avviser påstandene

Dette møter imidlertid motstand fra andre akademikere.

Oxford-professor og historiker Nigel Biggar er blant dem som reagerer.

– Under Darwins levetid var Det britiske imperiet opptatt med å frigjøre slaver verden over, sier Biggar til The Telegraph.

– Den «dekoloniserende» antagelsen om at «kolonial kartlegging» bare handlet om undertrykkelse er galt, og beslutningen om at Darwin bør fordømmes ved assosiasjon er moralsk dum, slår han fast.

Charles Darwin skal dessuten ha vært en uttalt motstander av slaveri.

– Nesten alle i Darwins era var rasister i 2000-tallets perspektiv, ikke bare forskere og vitenskapsmenn, men også antislaveri-aktivister og abolisjonister, sier Darwin-biografen professor James Moore.

Forsvarer utspillet

En talsperson for Sheffield University stiller seg uforstående til kritikken.

– Vi fjerner ikke historiske nøkkelpersoner fra pensum, men vi legger til de som også har kommet med vesentlige bidrag til feltene matte, forskning og ingeniørkunst, sier vedkommende

Darwin er ikke den eneste viktige vitenskapsmannen hvis ettermæle er blitt angrepet ved Sheffield University. Også Isaac Newton er blitt hengt ut som en «white saviour», som også angivelig skal ha dratt fordel av kolonialisme.

