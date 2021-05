annonse

En stor Resett-undersøkelse viser at Frps lokale tillitsvalgte har svært ulike meninger om veien videre for partiet.

Før Fremskrittspartiets landsmøte forsøkte mediene å skape et bilde av et splittet Frp, der store deler av partiet ikke har ønsket Sylvi Listhaug som ny leder. Dette er rett og slett falske nyheter.

Til tross for at enkelte har murret, viste landsmøtet at støtten til Sylvi Listhaug er bunnsolid. Det har den også vært lenge. Allerede i august 2018, da Ketil Solvik Olsen lanserte sin bok og retur til norsk politikk, snakket jeg med en kilde som regnes blant de liberale i partiet og nær Siv Jensen. Vedkommende var allerede da både skråsikker på og komfortabel med at partiets nye leder skulle hete Sylvi Listhaug. Ledervalg vil selvsagt alltid skape debatt, men Frps har ikke vært av den mest opprivende sorten.

Men partiet har andre problemer. Fremskrittspartiet har mistet én av tre velgere siden stortingsvalget i 2017. Det bør bekymre oss som er opptatt av at vi skal ha en fortsatt streng innvandringspolitikk, er skeptiske til dyre og symbolske klimatiltak og kritiske til et krenkelseshysteri der uønskede stemmer skal renskes vekk fra samfunnsdebatten.

For uansett om det blir rødgrønn eller blågrønn regjering til høsten, vil et sterkt Frp gjøre det vanskeligere å åpne grensene eller å åpne kranene for en tilkarringsindustri som gjør seg rike på symbolske miljøtiltak.

Hengemyr

Selv om valgresultatet kanskje ikke blir så katastrofalt som dagens meningsmålinger indikerer, er det liten tvil om at partiet befinner seg i en dyp hengemyr. At noe må gjøres, virker åpenbart. Når ikke en gang et lederskifte med Sylvi Listhaug som ny frontfigur ser ut til å gi noen effekt, tyder det på at Frp har problemer som ikke er mulige å løse kun ved å justere retorikken eller hvilke saker man velger å snakke om.

For Sylvi Listhaug er nok helt ærlig når hun lover et tydelig Frp som skal profilere egen politikk uten å kompromisse og lover at partiet nå skal «gønne på». Men det kan være at dette rett og slett ikke er nok.

Problemet ser ut til å være at det mangler en klar idé i partiet om hvordan det skal skje.

Resett gjennomførte i forbindelse med Fremskrittspartiets landsmøte en større rundspørring av lokallagsledere og gruppeledere i partiet, for å få meninger fra grasrota om hva partiet må gjøre for å snu den negative spiralen partiet ser ut til å befinne seg i.

Medieskapt

Det er interessant at svært få av de som har svart ser ut til å være spesielt opptatt av den opprivende eksklusjonen av Oslo Frps leder Geir Ugland Jacobsen og at fylkeslaget ble satt under administrasjon. Det styrker et inntrykk av at påstanden om at Frp er splittet først og fremst er medieskapt.

Svarene er neppe representative, siden vi ser en klar overvekt av svar fra distrikt-Frp, mens by-Frp og partieliten i mindre grad har respondert. Vi kan også anta at de som er mer sympatisk innstilt til Resett har svart enn de som ikke er det og at de som er mer fornøyd med partiledelsen, har latt være å svare.

Spriker

Men det er interessant at svarene spriker. Når Resett spør om hvilke tre saker som bør være de viktigste i valgkampen, får vi svært ulike svar. Riktignok er innvandringspolitikk, klimapolitikk og skatter og avgifter samt vei og infrastruktur gjenganger i svarene vi har fått.

Alt fra «skatter og avgifter, innvandring og sikkerhet» svarer én. Typiske Frp-saker.

Men andre nevner saker som helse og omsorg, landbrukspolitikk, samferdsel, offentlig sløsing, og eldrepolitikk.

Ikke alle tar til orde for det som kan karakteriseres som typisk Frp-politikk. Flere som har svart vil ha en mer aktiv distriktpolitikk eller mer penger til bøndene.

Én av de som har respondert svarer for eksempel at Frp må arbeide for å «rette opp klasseforskjellene i samfunnet».

Det er en retorikk et godt stykke fra Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), som på partiets landsmøte forsøkte å få innført karensdag ved sykefravær.

Svarene reflekterer selvsagt at Frp til tross for en relativt sentralstyrt organisasjon utgjør et mangfold, der mange har sine egne hjertesaker de er opptatt for og jobber med i lokalsamfunnet.

Men partiet mangler likevel den ene, sterke og gode grunnen til å stemme på partiet i valget til høsten. Frp fremstår som fomlende og retningsløst.

Velgerne er generelt lite opptatt av innvandring etter at coronakrisen omtrent har strupet tilstrømingen av migranter til Norge. Det virker heller ikke som kamp mot skatter og avgifter er noen vinnersak for andre enn de som er mest overbevist og ihuga liberalister fra før.

I kampen mot bompenger tapte Frp troverdighet etter å ha satt Norgesrekord i bompengefinansierte veibygginger da partiet satt i regjering. Senterpartiet har attpåtil i stor grad lykkes i å erobre et sakseierskap som forsvarerne av dieselbilen og kamp mot symbolske klimatiltak. Det er bra at partiet med Sylvi Listhaug som leder går tydelig mot Acer-avtalen som legger opp til at Norge skal være batteri for Europa og vindmøller som ødelegger norsk natur. Men dette er ikke nok og engasjerer heller ikke de største velgerskarene.

Illustrerende

Det er illustrerende at når Frp var på politisk kvarter på NRK mandag, dagen etter landsmøtet, satt nestleder Ketil Solvik-Olsen og debatterte kjøttakaker med linser og bønner med Miljøpartiet De Grønnes Lan Marie Berg.

Saken er ikke uviktig og Solvik-Olsen har selvsagt helt rett når han understreket at de eldre bør få velge selv hva de vil spise. Men man vinner neppe valg på å diskutere linser og bønner.

Sannheten er dessverre at Frps krise illustrerer et generelt problem for partier som gjerne kalles «høyrepopulister». Dette er partier uten noe sterkt ideologisk grunnlag, men hvor oppskriften for det meste har vært å putte fingeren i jorda og lytte til sunn, folkelig fornuft.

Problemet er at man mangler et overhengende, tydelig og klart budskap om hvilken retning man ønsker å ta samfunnet i. Dette var et problem for Frp i regjering, fordi man ikke klarte å konsentrere seg om å vinne noen store saker og i stedet tok til takke med mange småseire. Og det er et problem nå, med en retningsløs politikk der man ser ut til å kaste seg på ulike saker.

