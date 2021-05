annonse

annonse

Fra januar til mai er det registrert 3700 reiser fra Pakistan til Norge. Pakistanere er blant dem som har reist mest til hjemlandet.

Det er Aftenposten som rapporterer dette.

Det pakistanske miljøet i Norge har vært ekstra hardt rammet i pandemien, og kulturminister Abid Raja har foreslått å prioritere innvandrerne i vaksine køen.

annonse

I Oslo har 13 prosent av alle med pakistansk bakgrunn vært smittet og 1,3 prosent har vært innlagt på sykehus med covid-19.

Av 13.000 personer født i Pakistan som har testet seg siden nyttår, så har 10,8 prosent av disse testet positivt på Covid-19.

Den siste undersøkelsen om levekår blant innvandrere viser at mange innvandrere i Norge har svært tette bånd til sine hjemland, og hele 33 prosent av innvandrere med pakistansk bakgrunn, eier for eksempel en bolig eller fritidshus i Pakistan.

annonse

Tidligere har det kommet frem at Stovner-politikere med pakistansk bakgrunn reiste til Pakistan i påsken, ved å vise til at reisene var «strengt nødvendig», samt «sykdom i familien».

Leder for Internasjonal helse- og sosialgruppe, Tayyab Chaudhry, tror ikke det er snakk om ferier eller unødvendige reiser.

– Jeg tror ikke de høye reisetallene skyldes unødvendig feriereiser. Norsk helsevesen er bedre enn i Pakistan. En del eldre har reist til Pakistan for å bli værende der etter at de er pensjonert. Men nå har disse, som er norske statsborgere, kommet tilbake under pandemien for å bli ivaretatt her, sier han.

Kostnadene påløper dermed det norske helsevesenet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474