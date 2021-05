annonse

– Arbeidsledighet kan sette seg.

Tirsdag morgen forsøkte Jan Tore Sanner å presentere et optimistisk budskap da han på politisk kvarter snakket om revidert nasjonalbudsjett. Men underteksten er alvorlig nok. For selv om en oljesmurt økonomi har holdt et flertall norske bedrifter levende, er det underliggende økonomiske problemer som risikerer å bli permanente.

– Revidert nasjonalbudsjett handler mye om veien ut av krisen og ikke minst at vi skal sørge for at alle blir med og ingen hengende etter fordi denne krisen har rammet skjevt, og det er noe som bekymrer meg og som preget revidert nasjonalbudsjett, sa finansminister Jan Tore Sanner på Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

Dobbelt så mange

Omtrent 200.000 er arbeidsledige i mai 2021, etter 15 måneder med nedstenging. Dette er

dobbelt så mange som antallet som var registrert ledige før corna-epidemien. Mange av de jobber i hovedstaden, der rundt 53.000 per nå er registrert ledige. Helt generelt er mange av de arbeidsledige ansatte i servicenæringen som har vært spesielt hardt rammet av krisen.

– Arbeidsledighetssituasjonen i Oslo er dramatisk. Arbeidsledighet kan sette seg. Det haster å komme i gang igjen, helt åpenbart. Det tar vi dypt innover oss og det vet vi også at byrådet gjør, sa Erik Saglie, seksjonsleder ved byrådsleders kontor i Oslo kommune på et seminar i regi av NHO tirsdag.

Hvem er de arbeidsledige etter coronakrisen? Det er personer som allerede har en løs tilknytning til arbeidsmarkedet. Lavt utdannede har både større risiko for å havne utenfor, og for å bli værende utenfor.

Frykten er at personer som over lang tid har gått ledige vil ha vanskelig for å finne en vei tilbake til arbeidsmarkedet.

– Samtidig må vi forsøke å balansere det med de smittevernfaglige hensynene vi er forpliktet itl å ivareta, slo seksjonslejder Erik Saglie fra Oslo kommune fast.

Skuffet

NHO-direktør Ole Erik Almlid er skuffet over at serveringsbransjen i hovedstaden ikke har fått åpne til 17. mai.

– Det var skuffende og leit, Veldig mange av de bedriftene har vært stengt siden mars i år

– Det var en nedtur for magne. Vi frykter at arbeidsplasser går tapt, vi frykter at livsverk går tapt.

Han understreket at for hver dag som går er det «ett skritt nærmere konkurser». Det gjelder også nasjonalt. For eksempel frykter 38 prosent av norske reiselivsbedrifter konkurs, viste Almid til.

Sprer optimisme

Likevel. Helsedirektoratets Espen Nakstad sprer optimisme, noe som også gikk frem av NHOs seminar tirsdag. Han tror fortsatt befolkningen over 18 år vil være full vaksinedekning for voksne over 18 år innen juli og at det vil være mulig å få kontroll på lokale utbrudd fremover.

Han hevder at vi sannsynligvis vil kunne få en relativt normal høst i Norge, men en ustabil situasjon med global og at det kan være behov for en tredje og fjerde runde med vaksiner.

Og han understreker at det vil ta tid før man får vaksinedekning globalt og at viruset vil hjemsøke mange land og skape problemer neste år. Med andre ord vil det fortsatt kunne være en nedkjølingseffekt over norsk økonomi.

Så langt har det ikke vært noen tydelig påvirkning av eksport fra Norge, viser tall fra SSB. Dette er, som de fleste vet, et resultat av at norske politikere har pumpet oljepenger inn i norsk økonomi. Spørsmålet er hvorvidt økonomien vil klare seg like bra når myndighetenes stimuli tar slutt, eller eventuelt om man vil se seg nødt til å pøse ut mer penger.

Nakstad tror man i løpet av måneder vil kunne få en mer fri flyt av arbeidskraft i Europa så lenge man kan bevise at man er vaksinert.

Han sier ikke direkte noe om det som ligger utenom hans fagområde, men underteksten er likevel klar:

Det er fortsatt sånn at økonomiske framtidsutsikter vil være risikofylte og volatile i månedene og kanskje til og med årene fremover. Spørsmålet er hvilke langsiktige konsekvenser dette får for norsk økonomi og statlige finanser.

