annonse

annonse

Franske regjering truer militære som advarer mot borgerkrig. Frankrikes forsvarsjef, Pierre de Villers, røk uklar med Macron og måtte ta sin hatt og gå. Han har siden tatt bladet fra munnen og sagt sin hjertens mening.

Den franske regjering truer med straff mot soldater som støtter et opprop fra 25 pensjonerte generaler som advarer om at landet er på vei mot borgerkrig.

Flere soldater i aktiv tjeneste har trolig undertegnet oppropet som ble offentliggjort i det høyreorienterte tidsskriftet Valeurs Actuelles i forrige uke.

annonse

I oppropet hevdes det at president Emmanuel Macrons politikk vil ende i kaos som vil

tvinge «våre kamerater i aktiv tjeneste inn i et farefullt oppdrag for å bevare våre sivilisatoriske verdier».

«Frankrike er i fare», skriver de pensjonerte generalene og advarer mot «hordene fra forstedene» – en referanse til forstedene med mange innvandrere rundt franske storbyer.

annonse

Regjeringen har i sterke ordlag fordømt oppropet, som ble offentliggjort på 60 års-dagen for et mislykket kuppforsøk av generaler som var imot at Frankrike ga Algerie uavhengighet.

Den franske regjering likte ikke budskapet fra generalene og vurderte å straffeforfølge dem.

Les også: Franske generaler advarer om borgerkrig – får støtte fra Marine Le Pen

Her viser jeg til menneskerettighetene.

I dette tilfelle ytringsfrihet som omhandler retten til å ytre seg og til å gi eller motta opplysninger(informasjonsfrihet), uansett hva slags medium man benytter, og uten innblanding fra myndighetene.

I dette tilfelle burde den franske regjering holde seg lavt i terrenget. Slik jeg ser det er den franske regjering i hovedsak den største trussel mot sitt eget folk. Dessuten er ytringsfriheten dekket av FNs Menneskerettighetserklæring.

annonse

Dette var et advarselsbrev til det franske folket som ble publisert i nyhetsmagasinet Valeurs Actuelles onsdag 21.april. Generalene peker på flere samfunnsproblemer, der man tar opp masseinnvandringen og den påfølgende flerkulturen og islamismen, men også den såkalte antirasismen.

Det betyr at det er på høy tid for franskmennene å slå tilbake mot globallistene. Dette burde gjelde i Norge i like stor grad som Frankrike.

I Norge som andre europeiske land øker volden. Advarselbrevet i Frankrike angår alle land i Europa.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474