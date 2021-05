annonse

Hvor finnes jobbene? Knapt mange nok til oss alminnelige nordmenn engang. Dessuten; hvem bryr seg lenger om sikkerheten til oss gamleborgerne?

Våre feige myndigheter hverken bryr seg om eller evner å beskytte oss og landet militært. Ei heller gir de oss lovlydige adekvat politibeskyttet mot økende vold og kriminalitet. Alt dette og mer til fikk meg til å tenke litt nytt etter å ha lest om igjen Resett-artikkelen «Tidligere tysk etterretningssjef:- Merkels innvandringspolitikk har forårsaket en massive sikkerhetsrisiko». Samt artikkelens etterfølgende debattfelt.

Det var Dr. August Hanning som slik ga Angela Merkel, Erna Solbergs venninne, skylden for sikkerhetskrisen i hele EU. Han påpekte nemlig at det var 300.000 uidentifiserte innvandrere bare i Tyskland, med problemer hver eneste dag og uten gode løsninger for å ta tak i utfordringene: «Vi har kriminelle, terrormistenkte, og folk som bruker flere identiteter, en massiv sikkerhetsrisiko,» sa han.

Mitt poeng er, dette tar nå livet av myten om en fri global flyt av mennesker som gjennomførbar. Globalismen er dødfødt, og FN er islam-preget. Men det tør bare ikke våre politikere å innrømme, ei heller at der selvsagt ikke er jobber til alle som kommer.

Når Jonas Gahr Støre og Erna Solberg er globalistisk på lag, er de begge sammen på feil side av et betryggende Norge. Deres respektive partier fortjener derfor ikke stemmer til høstens valg, som nesevise beundrere av EU og det nye Stor-Tyskland. Dette handler ikke om kjærlighet til fedrelandet, det handler om ren karriereegoisme.

Mangel på arbeid er et Vestens tegn i tiden med roboter og mekanisering. Og med et Kina som overtar det meste. Der er ikke plass til flere i norsk offentlig sektor. Allerede har vi verdensrekord med nær 35% slik engasjert, en skjult reell arbeidsløshet. Som oljerikdommen skjuler for det dekadente folket. Medregnet alle våre nye nordmenn er allerede Oljefondet oppbrukt.

De politiske partier som vil oljebransjen til livs, vil velferden og alders-pensjonen til livs. Men politisk durer de likevel på selv mot bedre vitende. Politikk er en skitten bransje, tro og gjør det motsatte av hva politikerne og riksmediene sier. For de er nær alle medlemmer av fordelssjiktet, som fremmer seg selv uten hensyn til det store folkeflertallet.

Problemet for folket er at opposisjonelle som sloss for landet, og Ola og Kari, vi tillates ikke å komme skikkelig til orde. Tvert imot, vi mobbes med allslags påstander. Jeg vet at mange samfunnsdebattanter som meg er nær utelukket spalteplass i riksmediene. Forklaringen er penger, staten subsidierer norsk presse i meget stor grad. Og den er slik kjøpt og betalt.

At dette tjener venstresiden, er opplagt for de oppvakte. Men venstresiden takker selvsagt også Erna, som i praksis har vist seg å være på deres side. Hun beviste det ved å forlenge NRK-sjef Thor Gjermund Eriksens gullkantede åremålskontrakten, han er edderkoppen over alle edderkopper i sosialistnettverket. I snart ti år har Erna bare fortsatt det sosialistiske propaganda-maktapparatet uten forandring. Borgerlig?

Sann politisk diskusjon er umulig blitt i dette indoktrinerte landet. Ingen lytter, alle vet best, for de har jo hørt det på NRK eller lest det i riksavisene. Slik er dette blitt til kollektiv galskap som gjør samtale nær umulig, en slags de døves dialog blitt. Stalin ville vært stum av beundring over hvordan det er mulig å styre et land til kollektiv forståelse og oppførsel.

Jeg hører for øvrig at lærerværelsene er blitt like uhyggelige som avisredaksjonene, konforme kaklemiljøer hvor det insisteres heller enn diskuteres. Ikke rart mange skikkelige mannfolk flykter og slik dessverre gjør det verre, en feminiserende ond sirkel. Og uregjerlig innvandrerungdom gjør det heller ikke bedre.

