AP, SV, MDG og Sp vil «fremskynde det grønne skiftet». Professor advarer og sier staten aldri er svaret i en effektiv økonomi.

«Det grønne skiftet kan dyttes frem uten å bryte handlingsregelen. (…) Gratis vil det ikke være. Men sannheten er at vi allerede bruker mye penger på næringsutvikling i Norge. De pengene bør bidra kraftigere til å fremskynde det grønne skiftet, ikke låse oss inne i fortidens fossile økonomi,» skriver de fire partienes representanter i kronikken «Vi trenger en ny økonomi» i VG.

Det er boken «En ny økonomi» av økonomen Mariana Mazzucato, de har latt seg inspirere av. Hun tar til orde for statens inngripen i økonomien.

– Kjemisk fritt for argumenter

Ola Kvaløy er professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved Universitet i Stavanger. Han er ikke imponert over politikernes tankegods.

«Kjemisk fritt for argumenter får vi høre at vi trenger en ny økonomi der staten skal spille en mye mer aktiv rolle for å løse klimautfordringen,» skriver han om deres kronikk i et tilsvar i VG og fortsetter:

– Det finnes ikke noe som helst grunnlag for å hevde at fellesskapet får mer igjen av den aktive næringspolitikken kronikkforfatterne ønsker. Tvert imot. I det staten blir en entreprenør, så er det kapitalinteressene som vinner frem, mens vanlige folk taper.

Staten er ikke en mer treffsikker investor enn summen av private aktører, skriver han og mener forskningene tydelig viser at det er «skattebetalere som må ta regningen når staten trår feil.»

Videre har de største kapitalinteressene gjerne de dyktigste lobbyistene som kan kjempe om midlene som staten har til utdeling. Kvaløy viser til pandemi-håndteringen, hvor politikerne «drev overbudspolitikk for å tekkes næringsinteressene».

– Den type politikerstyrt entreprenørskap kronikkforfatterne tar til ordet for, er sikkert spennende for klimapolitikerne. Men som klimapolitikk er det dyrt og tvilsomt, og som fordelingspolitikk direkte uheldig, i hvert fall hvis det er vanlige folk en er opptatt av, avslutter professoren.

