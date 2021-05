annonse

Vil fjerne sosiale mediers juridiske immunitet med tanke på hvilket innhold som blir publisert på plattformene deres.

Under et intervju søndag med John Catsimatidis på «The Cats Roundtable» på New York City WABC 770 AM-radio, fortsatte republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, sin kamp mot de store teknologiselskapenes sensur av konservative stemmer.

Han tok spesielt til orde for å fjerne den spesielle beskyttelsen til sosiale medieselskaper kjent som seksjon 230 i loven om kommunikasjonsanstendighet (Communications Decency Act).

Seksjon 230 i telekommunikasjonslovverket i USA gir sosiale tjenester på nett beskyttelse mot å bli saksøkt da de ikke står ansvarlig for hva som skrives på plattformene deres.

– Må stoppes

McCarthy bemerket at plattformer som Facebook og Twitter «ikke er større enn grunnloven,» da han argumenterte med at sosiale medier hadde fått for mye makt i henhold til seksjon 230. McCarthy mener at de «må stoppes».

– Facebook og Twitter er ikke større enn grunnloven. Og det de har gjort, burde gi alle et signal om at de har blitt for mektige, at de tror de kan kontrollere det som blir sagt. Hvis dette er tilfelle, bør de ikke beskyttes mot søksmål i henhold til seksjon 230, som gir dem immunitet. Hvis de ønsker å velge hva som kan sies på en plattform og hvem som kan være på selve plattformen – til og med fjerne den tidligere presidenten i USA – bør seksjon 230 fjernes, sa han.

– Og hvis man har et monopol som Google, der 90 prosent av alle som søker på nettet går igjennom selskapet, kontrollerer de hva som blir sett og hva som blir sagt. Når de nekter at artikler fra noe som New York Post blir lagt ut fordi de ikke liker det som blir sagt i artikkelen, burde det opprøre hver eneste amerikaner, uavhengig av hvilket parti man støtter. Man tror på denne grunnloven, og dette må stoppes, la han til.

