annonse

annonse

Erling Folkvord, tidligere stortingsrepresentant og mangeårig bystyremedlem for Rød valgallianse har gitt ut boken «Det var ikkje berre Eirik Jensen – om polititoppar og ukultur».

I begynnelsen av april kom Resett med en bokanmeldelse relatert til at Erling Folkvord, som er tidligere stortingsrepresentant for Rødt, hadde forfattet og ferdigstilt en bok som navngir og blottlegger toppledere med makt i Oslo Politidistrikt. Folkvord mener de har holdt sin beskyttende hånd over utvalgte superkriminelle personer.

Folkvord har tidligere skrevet boka «Vår korrupte hovedstad» (2011) om politisk korrupsjon.

annonse

Denne gang er det politiet han tar for seg. Folkvord mener det finnes ukultur og grove tjenesteforsømmelser i norsk politi som har pågått gjennom flere tiår. Forfatteren navngir i den forbindelse flere politimestre i Oslo, visepolitimestre, seksjonsledere, politidirektøren og sjefen for politiets sikkerhetstjeneste (PST) og andre.

Det har vært helt stille i de andre mediene om Folkvords bok. Blant annet derfor har Resett tatt en prat med forfatteren.

– Du har skrevet en bok som åpenbart må sjokkere de du har navngitt i boken, for ikke å snakke om de eldre polititjenestemennene som tross alt har tjenestegjort og en gang hatt tillit til politiledelsen. Hvilke reaksjoner har du fått?

annonse

– Godt spørsmål. Jeg, nå etter at de har lest min bok, har jeg fått flere tilbakemeldinger av flere forbannede politifolk som har lest boken. Det virker som om de faktisk har fått en aha-opplevelse om hva som egentlig over år har foregått blant ledelsen i OPD.

– Tjenestemennene i Oslo politidistrikt har mangfoldige ganger vært misfornøyde med ledelsen, men de har kanskje ikke visst at ledere har brukt slike metoder som jeg har avdekket og beskriver i min bok, svarer Folkvord.

Intervjuet fortsetter.

Kun for abonnenter Dette innholdet er forbeholdt våre abonnenter, logg inn for å få tilgang.

Ikke abonnent? Les mer her. Brukernavn: Passord:

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474