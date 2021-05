annonse

Bakgrunnen for krangelen er at Oslo kommune reduserer kjøttinnholdet i kjøttkakene til de eldre for å redde klima.

Dette har fått nestleder i Frp Ketil Solvik-Olsen til reagere:

– Våre eldre som har bygget landet bør kunne velge selv primært hva de skal spise når de blir gamle, ikke nærmest bli offer for en ideologisk debatt i rådhuset om hva ingrediensene bør være, sa han i Politisk kvarter.

20 prosent av kjøttet i kjøttkakene er erstattet med linser eller bønner, skriver Nettavisen.

– Jeg synes jo at Frp her hisser seg vel mye opp over noen kjøttkaker som består av 80 prosent kjøtt og 20 prosent bønner. Det er jo både bra for folkehelsen og for klimaet at vi spiser litt mindre kjøtt, sa Lan Marie Berg.

Byrådets i Oslo planlegger å halvere kjøttforbruket ved kommunens institusjoner og kantiner innen 2023. De skal også innføre vegetarmat som standardvalg på kommunale arrangementer, og alltid tilby et fullverdig vegansk alternativ.

– Folk må spise bønner, linser, kjøtt og fisk akkurat hvor mye de vil, men poenget er at jeg som politiker skal ikke blande meg inn i det. Folk må få velge selv, og vi må behandle de som bor og lever i dette landet som voksne folk og ikke som barn som skal styres fra et rådhus, mener Solvik-Olsen.

MDG-Lan vet ikke hvor mye kjøttkuttet har å si for reduksjonen av klimagassutslippene.

– Det er det helt umulig å telle, men det som er viktig er at for å kunne redusere klimagassutslippene så er vi også nødt til å spise mindre kjøtt i verden i dag. Vi vet at kjøttforbruket har økt massivt i Norge siden 1950-tallet, og vi vet at det er dårlig både for dyrevelferden, for klimaet og naturen vår.

