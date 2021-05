annonse

Israel-forskjeller blir stadig mer markante og synlige i amerikansk politikk.

Breitbart melder at den republikanske senatoren Ted Cruz fra Texas beskylder den demokratiske kongresskvinnen Ilhan Omar for å opptre som en pressesekretær for Hamas, etter at hun tvitret uriktig informasjon knyttet til nylige israelske luftangrep i Gaza.

Somaliskfødte Omar, kjent for å være sterkt kritisk til Israel og beskyldt for å ha en historie med antisemittisk retorikk, twitret mandag:

«Israelske luftangrep som dreper sivile i Gaza er en terrorhandling. Palestinerne fortjener beskyttelse. I motsetning til Israel eksisterer ikke rakettforsvarsprogrammer, som Iron Dome, for å beskytte palestinske sivile. Det er ikke samvittighetsfullt å ikke fordømme disse angrepene under Eid-uken.»

Omar svarte på påstander om at 20 sivile palestinere hadde blitt drept i israelske luftangrep, inkludert 9 barn. Hun nevnte ikke at 11 av de drepte var påståtte Hamas-krigere, som hadde avfyrt raketter mot israelske sivile. Angrepet var rettet mot Jerusalem, hvor voldsomme sammenstøt mellom palestinere og israelere har funnet sted de siste dagene.

Hamas skyter disse rakettene fra tett befolkede områder i Gaza, som ofte setter sivile i fare. De beskyldes for å bruke palestinske sivile som menneskelige skjold for å beskytte terrorister og våpenlagre.

Israels «Iron Dome»-missilforsvarssystem fanget opp mange, men ikke alle, av de mer enn 150 rakettene som ble skutt av palestinere mandag kveld. I tweeten, klaget Omar over at palestinere ikke har et lignende system.

Reagerer

Tweeten fikk senator Cruz til å rynke på nesen og insinuerte at Omar muligens kan ha sympatier for islamistiske Hamas, som har status som en terroristorganisasjon i USA:

– Hvorfor fungerer et kongressmedlem som pressesekretær for Hamas? Er Biden enig?

Den demokratiske kongresskvinnen Rashida Tlaib, som er kjent for å være Israel-kritisk enn Omar, sa mandag at USA ikke burde gi milliarder av dollar i militærhjelp til Israel på grunn av «rasisme og dehumanisering».

Omar sitter i Husets utenrikskomité for Demokratene, hvor hun nylig ble forfremmet til en lederstilling.

