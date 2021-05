annonse

I et intervju med The Guardian åpner managerprofilen Alex Ferguson (79) opp om den «ensomme og skremmende» tiden på sykehus etter hjerneblødningen i 2018.

Ferguson måtte hasteopereres for hjerneblødning i mai for tre år siden, og legene berget livet hans. Nå forteller han blant annet om hvor redd han var i tiden på sykehuset etter operasjonen.

Den mangeårige Manchester United-sjefen fryktet at han skulle miste både hukommelsen og evnen til å snakke.

– Det var en stor bekymring jeg hadde. Det skjedde etter operasjonen, da jeg mistet stemmen. Det var den mest skremmende delen, sier skotten til The Guardian og fortsetter:

– Jeg visste at jeg var i live, men jeg begynte å tenke for meg selv: «Jeg lurer på om de forteller meg sannheten». Operasjonen var vellykket, men du er i den ensomheten. Det kan være skremmende. Da jeg mistet stemmen, tenkte jeg at «de fortalte meg ikke at dette kunne skje».

Ferguson var uten stemme i ti dager. Senere begynte han å prate mer og mer, og han fikk i oppgave av en terapeut å skrive brev.

Ifølge sønnen Jason Ferguson, som har laget en dokumentarfilm om faren, skrev den da 76 år gamle Ferguson brev til sin kone, til sønnene og alle sine barnebarn.

– Det var i bunn og grunn avskjedsbrev, forteller sønnen til avisen.

