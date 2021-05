annonse

Min kone og jeg har to døtre og tre barnebarn i alder en til seks år som bor i Danmark. Vi har ikke sett dem siden i fjor sommer. Tidlig i vinter planla vi å dra til Danmark 1. mai med båt fra Bergen i håp om at gjenåpningen i både Norge og Danmark ville være i full gang.

På havna i Bergen ble våre ferske Covid-tester funnet i orden. Båten var nesten tom. I Hirtshals var det ingen kontroll i det hele tatt, og vi kunne kjøre rett ut på motorveien med fartsgrense på 130 km/t og var framme i Roskilde før vi visste ordet av det. Vi var på forhånd redde for karantene, men det er nå opphevet for fullvaksinerte innreisende til Danmark.

Det er mange interessante forskjeller på Norge og Danmark når det gjelder Covid. I Danmark er munnbind påbudt i butikker (og ikke bare anbefalt som i Norge), og det til tross for at det i Danmark er utført den eneste kontrollerte munnbindstudien på effekten mot Covid smitte. Den var negativ. Jeg debuterte derfor med munnbind i butikk. Det testes mer i Danmark enn i Norge, og det kreves en mindre enn 72 timer negativ test for restaurantbesøk for de som ikke er fullvaksinerte.

Det offentlige ordskiftet er annerledes. I Danmark er fokus for tiden på gjenåpning av landet. Det snakkes lite om mutasjoner, og importsmitte er et ukjent ord. Danskene vil tilbake til normalt liv så snart som mulig, og det er kanskje ikke så overraskende. Danskene er som kjent livsnytere.

I Norge er det derimot dysterheten som rår. Assisterende helsedirektør Nakstad er bekymret for et eller annet hver dag enten det dreier seg om en ny mutasjon eller en mutasjon som ikke har sett dagens lys ennå eller en utflating av nedadgående smittetrend. At en ny virusmutasjon vanligvis er mildere enn opphavet er ingen trøst. En eksponentiell vekst av aggressive mutasjoner truer hele tiden i horisonten, og det er alltid et eller annet land hvor situasjonen varsler det som kan komme til å skje i Norge. Nå er det India. Det er kanskje urettferdig å henge ut Nakstad. Han representerer ikke noe annet enn speilbildet av det norske tungsinnet.

Det er også interessante forskjeller når det gjelder Covidtestingen. I Danmark roteres pinnen i femten sekunder i hvert nesebor. Tilbake i Norge holdt det med syv sekunder i ett nesebor. Jeg foretrekker den norske metoden.

Spenningen ved tilbakekomsten til Bergen med båt den 9. mai var dog ikke testmetoden, men om det skulle bli hjemmekarantene eller hotellkarantene. Den saken ble raskt avklart av en politibetjent på kaien. Ifølge regjeringens regler var vår reise unødvendig kunne han fortelle, og dermed sitter vi nå i hotellkarantene.

Det er pussig at det å besøke barn og barnebarn er unødvendig. Kjernefamilien har vært en grunnpillar i den vestlige sivilisasjon i kanskje tusener av år, og jeg ville tro at de fleste som ikke er politikere, rangerer jevnlig nærkontakt med barn og barnebarn som noe av det viktigste i livet. Til og med Høie har vist tilbøyelighet til å skjønne det. I hvert fall så det ut til at han forsto at han kom med en gladnyhet da han åpnet for at det igjen var lov å klemme besteforeldre.

Familiepolitikk har angivelig vært en hjertesak for Kristelig Folkeparti i mange år, men når dette regjeringspartiet stiller seg bak at det å besøke barn og barnebarn er unødvendig kan det se langt etter min stemme til høsten. Det samme gjelder Høyre som opprinnelig var en forsvarer av rettstaten og individets rettigheter. Nå vet vi at statsministeren brøt Grunnloven i fjor og har inndratt en rekke friheter vi alle tok for gitt før mars i fjor. Det beste som kan sies om Høyre er at partiet fortsatt står til høyre for ekstrem venstre.

Hotellkarantene er en annen pussighet. På hotellet passerer vi daglig andre karantenegjester. Jeg vet at profilering er ukorrekt, men det aner meg at de fleste kommer fra østeuropeiske land da de synes å snakke slavisk. Som kjent er Covidsmitten høy i noen østeuropeiske land. Det forekommer meg derfor at min kone og jeg utsettes for en større smitterisiko på karantenehotellet enn hjemme hvor det ikke er noen andre enn oss etter at barna flyttet ut og som det ikke lenger er nødvendig å ha nærkontakt med, ifølge den nye familiepolitikken til Kristelig Folkeparti.

Begrunnelsen for hotellkarantene for fullvaksinerte er at myndighetene er bekymret for falske vaksinasjonskort. Våre vaksiner ble satt på Haukeland sykehus og vaksinekortene ble lastet ned fra Helse Norge. Jeg er overrasket over at Haukeland sykehus og Helse Norge ennå ikke er ferdigsjekket av våre myndigheter og godkjent for vaksinering og utsteding av vaksinekort. Vi var fullvaksinerte allerede i februar. Den byråkratiske kvern maler langsomt.

Hotellkarantene er ikke så ille som det høres ut. Jeg har hørt noen omtale det som fengsel. Det er mulig, men i så fall har man det godt i norske fengsler. Vi har stor frihet og kan bevege oss fritt utendørs med få begrensninger og må bare passe tiden for dagens tre måltider som inntas på hotellrommet. Til og med butikkærender er mulig, men de må være nødvendige ifølge instruksen. Nå er jeg usikker på hva et nødvendig butikkærende er. Det må i hvert fall være viktigere enn det å besøke barn og barnebarn.

En ting blir jeg mer og mer sikker på. Er våre politikere nødvendige? Svaret gir seg selv.

