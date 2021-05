annonse

Innbyggere i Los Angeles Venice Beach etterlyser handling mot teltleirer for hjemløse som har vært knyttet til en rekke forbrytelser – inkludert skyting, slagsmål, branner og narkotikabruk.

Fox News melder at Los Angeles fortsetter å slite med en hjemløskrise som bare har økt i omfang de siste årene. I løpet av de siste fem årene har den hjemløse befolkningen i byen økt med rundt 50 prosent, ifølge en januarrapport utgitt av Luskin Center for History and Policy ved University of California i Los Angeles.

Flere voldelige hendelser som er knyttet til leirene har funnet sted i Venice, et område kjent for sine vakre strender og kanaler, som tiltrekker besøkende fra hele regionen. Utviklingen alarmerer innbyggere og bedriftseiere og har ført til bekymring fra de lokale over den stadige utvidelsen av teltleirene langs byens berømte strandpromenade – Ocean Front Walk.

Angrepet

Kevin Buttress, 32, som eier barbersalongen Xquisite Barber Lounge, fortalte Fox News at skudd, knivstikk og andre voldelige forbrytelser nå er vanlig i området. Han ble selv angrepet i november av en pitbull eid av en hjemløs person, og ble slått bevisstløs med et skateboard. Han har eid virksomheten sin i fem år og har klippet hår i området i åtte år.

– Jeg har gitt mye av meg selv til samfunnet her på Venice Beach. Å se at alt bare faller fra hverandre, det er sykt, fortviler han.

Buttress la til at den mistenkte i angrepet ble arrestert, men løslatt bare noen dager senere, ettersom Los Angeles County forsøker å kutte ned antallet fengselsinnsatte på grunn av bekymring for spredningen av COVID-19.

Brev

Tusenvis av mennesker strømmer til Venice hver dag for å kose seg på stranden og strandpromenaden, som er fylt med butikker, restauranter, kunsthandlere, shows og gateartister.

I løpet av pandemien har det derimot blitt reist nesten 200 telt på strandpromenaden, men de lokale ønsker nå å snu utviklingen, som det kommer frem i et brev sendt til lokale myndigheter denne uken undertegnet av hundrevis av innbyggere.

«Venice’s verdensberømte strand og strandpromenade er lammet,» heter det i brevet, som fortsetter: «Lokale barn nekter å komme til stranden fordi de er redde for det de har vært vitne til. Seniorer som bor på eller nær strandpromenaden er livredde for å gå i sine egne nabolag.»

Venice Beach Boardwalk 2021 pic.twitter.com/Uz8y7wh6v5 — Venice Beach Boardwalk (@BoardwalkVenice) April 14, 2021

