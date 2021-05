annonse

Fredag i forrige uke ble selskapet som opererer oljerørledningen Colonial Pipeline rammet av et dataangrep fra nettverket «Darkside». Nå har mer enn tusen bensinstasjoner sluppet opp for bensin på østkysten av USA og folk handler i panikk, skriver Fox News.

Rørledningen transporterer rundt 45 prosent av oljen fra Mexico-gulfen til østkysten fra Florida opp mot New York.

I en rekke delstater rapporteres det om tomme bensinstasjoner. Forsyningsproblemene forsterkes av panikkjøp i det bilister strømmer til pumpene i frykt for at det skal gå tomt. Enkelte steder er etterspørselen 30 prosent høyere enn normalt.

Darkside krever løsepenger for å løsne grepet. Det er sannsynlig at de har benyttet svakheter i Microsoft Exchange for å komme seg inn i systemene. Colonial Pipeline håper å være oppe igjen i slutten av uken, men det gjenstår å se.

På sosiale medier har folk lagt ut bilder og videoer av køene.

This happened in Raleigh today — gas shortage has folks wildin 😒🙄 via: shaaddeez on IGpic.twitter.com/zIQR6WB4YB — chris evans (@chris_notcapn) May 12, 2021

Noen fyller til og med i plastikkposer.

