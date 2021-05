annonse

Toppsjefene i Tine og Nortura har inntekter på 4,1 og 3,8 millionar kroner i tillegg til fete ordninger og lukrative pensjoner.

Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap) mener matvarebransjen må skjerpe seg, skriver Klassekampen.

– Mange bønder og arbeidsfolk ute i åkrene og på gårdene er de som har de laveste inntektene og lønnene i samfunnet. Mens de på toppen har hatt en enorm lønnsvekst, sier han.

Også i andre samvirkelag har toppsjefene millionlønninger. I tillegg til de sedvanlige lukrative ordningene med pensjoner og andre goder så har sjefene i Felleskjøpet 2,8 millioner, Hoff potetindustrier 1,7, Norsvin 1,6, Honningsentralen 1,1 og Geno 1,1 millioner kroner i årslønn.

Sågar styrelederen i Tine har hele 870.000 kroner i honorar.

– For samvirkelagene handler det om å vise fornuft på toppen. Det går på legitimiteten og troverdigheten til organisasjonene, for det er bedrifter som skal jobbe til det beste for samfunnet, sier Sandtrøen.

Sandtrøen sier samvirkelag er eid av sine egne medlemmer og at demokratiet innad ikke fungerer godt nok.

– Medlemsdemokratiet har nok blitt svekket over tid, mye makt er flyttet til blåruss. Det er det samme i Coop og for så vidt i OBOS. Det vitner om en helt feil samfunnsutvikling. Medlemmene må komme på banen og si at de ønsker en bedre fordelingspolitikk, sier han.

Leder i Småbrukerlaget i Østfold, Emilie Charlotte Aslakstrøm, reagerer også på de svært høye lønningene i samvirkelagene.

– Jeg synes ikke det er positivt at det blir så stort gap. Det var ikke slik det var i utgangspunktet, men det er profitten som står i fokus. En premierer rasjonalitet og store bruk, det blir en kamp om pengene. Det er en retning som vi ikke liker. Dette er en del av det bildet, sier hun.

