annonse

annonse

Tall fra California viser at hver femte elbileier går tilbake til bensin og diesel. Årsaken er lang ladetid. Det er lettere å fylle tanken.

TU skriver at elbiler vinner frem i bilmarkedet, salget i fjor økte med 39 prosent og elbiler kan utgjøre halvparten av personbilmarkedet innen 2030. Men en studie fra University of California Davis avdekker at hver femte elbileier går tilbake.

Det er ladetiden som er årsaken.

annonse

Les også: Vedum: Vi trenger en bilpolitikk tilpasset norsk virkelighet

Men de tar et forbehold, studien omfatter personer med elbil i perioden fra 2012 til 2018, og ladetiden er raskere i dag. Undersøkelsen viser at 70 prosent av de som gikk tilbake kun hadde tilgang til en treg ladestasjon. To tredjedeler oppgav også at de ikke benyttet offentlige ladestasjoner, men årsaken til det ble ikke begrunnet.

annonse

– Man bør ikke anta at en forbruker som først kjøper en elektrisk bil, vil fortsette å eie en. Resultatene er et tegn på at utviklingen kan bremse veksten i elbilmarkedet og gjøre det vanskelig å nå målet om 100 prosent salg av elbiler, sier forskerne bak studien, Scott Hardman og Gil Tal.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474