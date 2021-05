annonse

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim går til frontalangrep på sin egen lokalavis Drammens Tidende. Redaktøren svarer at et sted i Drammen er «blendahvitt».

Tirsdag 8. mai 1945 kapitulerte tyske nazister og Norge ble igjen et fritt land etter fem år i okkupasjon.

Hvert år siden den gang har nordmenn feiret dagen som et minne på hvordan det var å bli fri etter å ha vært under et nazistisk regime.

Rasisme

Det var derfor mange som stusset da de så avisforsiden til lokalavisen Drammens Tidende på frigjøringsdagen.

«Konnerud, en øy i Drammen. Rikest. Hvitest. Minst smitte», stod det med store bokstaver på forsiden 8. mai. Avisen har intervjuet en mann som hevder han er «privilegert» av å bo på den «hvite øya».

Jon Helgheim (Frp), som er fra Drammen, reagerte med sjokk da han så avisforsiden.

– Det er bare å gratulere Drammens Tidende med å bruke frigjøringsdagen til å presentere den mest rasistiske avisforsiden Norge har sett siden 1945.

– Når en avis drar opp lys hudfarge som en fordel på linje med å være rik og smittefri, så sier de også at mørkhudede kan sammenstilles med problemer som fattigdom og sykdom. Det er rett og slett kvalmt og ligner faretruende på propagandaen som vi i dag skal markere at vi vant over i 1945, skrev Helgheim på Facebook.

«Blendahvitt»

Frp-politikeren henvendte seg til ansvarlig redaktør Espen Sandli i Drammens Tidende med spørsmål om hva dette var for noe.

Sandli, som har bakgrunn som journalist i Dagbladet, rettferdiggjorde avisens vinkling og hevder Konnerud er «blendahvitt».

– I det flerkulturelle Drammen er Konnerud en bydel som skiller seg fra andre bydeler. Vi synes det journalistisk har vært interessant å se på hva forskjellene handler om.

– Konnerud er en bydel nesten uten innvandrerbefolkning. De som bor der har høy utdannelse, høy inntekt, bor i enebolig. I Drammen kalles det ofte “blendahvitt” på folkemunne. Avisforsiden er selvsagt tabloid og spisset, men tematikken er både interessant og viktig. Hudfarge er selvsagt ingen årsak, men i eksempelet Konnerud et bilde på opphopningen av positive levekårsfaktorer i en bydel nærmest uten innvandrerbefolkning, svarte Sandli.

– Kvalmt

Svaret gjorde Helgheim enda mer rasende.

– Dette er ikke en sak om korona. Dette er ikke i nærheten av det fokuset jeg og dere har hatt tidligere. Å blande hudfarge inn på denne måten, er helt sprøtt.

– Å ramse opp hudfarge som en av flere kriterier for å være vellykket eller heldig, er helt sprøtt. Det er mulig dere forsøkte dere på en woke-tilnærming her, men dere tryna. Dette ble mageplask. Selvmål. Jeg tror aldri jeg har sett noe lignende. Rikest-hvitest-lavest smitte. PRIVILIGERT. Kvalmt!, skrev Helgheim tilbake.

