annonse

annonse

Demokratene i Norge støtter norske bønders kamp for å kunne få mulighet til å fortsette med sin produksjon av norsk mat.

Her må Stortinget og regjeringen forstå at å drive landbruk i Norge krever økonomi, politisk vilje, kreativitet, større frihet og handlekraft.

Norske bønder må kunne leve anstendig av sitt arbeid, når vi vet at deres produkter holder kvalitet i verdenstoppen grunnet Norges strenge krav til dyrehelse. Det er derfor ikke de store pengene vi snakker om i jordbruksoppgjøret når en sammenligner dette med alle de flere titalls milliardene som årlig sendes ut av Norge – helt uten styring og kontroll – til hele verden og land som hater Norge og nordmenn.

annonse

Les også: Bonde- og småbrukarlaget vil styrke evnen til selvforsyning

Demokratene krever at staten må iverksette tiltak som kan gjøre det interessant og lønnsomt å starte og drive med jordbruk her til lands. Flukten fra landsbygda må stanses. Tusener av småbruk og større gårder ligger dessverre øde og forlatt med fullt dyrkbar mark, dette er tragisk. Derfor må det nå tilrettelegges slik at yngre folk og familier kan få realisert sine drømmer om egen gård.

Vi må bare sørge for at noen får lyst og økonomi til å gå i gang. Skogsområdene hvor småbrukene ligger brakk, må oppheves, slik at nye bønder får «friere hender» til bokstavelig talt å «levere varene» til folk flest – gjennom et mer allsidig landbruk.

annonse

Det norske folk og Demokratene vil også i framtida ha norsk mat på norske fat.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474