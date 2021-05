annonse

Vi trenger en ny økonomi, mener klimapolitikerne Espen Barth Eide (Ap), Anne Beathe Tvinnereim (Sp), Per Espen Stoknes (MDG) og Kari Elisabeth Kaski (SV).

De skriver i VG at klima- og næringspolitikken i Norge er for passiv. Dermed går endringene for sakte, og utryggheten for folks jobber og inntekt blir unødvendig stor. De mener det haster å få utslippene ned.

– Det er en misunnelsesverdig letthet over kronikken fra klimapolitikerne, svarer Ola Kvaløy i VG.

Han er professor i samfunnsøkonomi, Handelshøgskolen ved Universitet i Stavanger.

– Kjemisk fritt for argumenter får vi høre at vi trenger en ny økonomi der staten skal spille en mye mer aktiv rolle for å løse klimautfordringen.

Kvaløy mener at det ikke finnes noe som helst grunnlag for å hevde at fellesskapet får mer igjen av den aktive næringspolitikken kronikkforfatterne ønsker. Tvert imot, mener han, i det staten blir en entreprenør, så er det kapitalinteressene som vinner frem, mens vanlige folk taper.

– Staten er nemlig ikke en mer treffsikker investor enn summen av private aktører, noe som er omhyggelig dokumentert. Det er skattebetalere som må ta regningen når staten trår feil, skriver han, og legger til:

– Videre har de største kapitalinteressene gjerne de dyktigste lobbyistene som kan kjempe om midlene som staten har til utdeling.

Professoren avslutter med å si at den næringspolitikken kronikkforfatterne foreslår, med staten både som tilrerettelegger, prosjekt-tildeler og aktør, bryter med sunne samfunnsøkonomiske prinsipper, og derfor også med regler som skal sikre likeverdig konkurranse mellom offentlige og private aktører.

