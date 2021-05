annonse

Ikke første gang man hører antisemittiske slagord i Oslos gater.

Ifølge Med Israel for Fred (MIFF) var noen hundre demonstranter møtt fram i nærheten av Israels ambassade ved 17-tiden onsdag. Det var Palestinakomiteen og 24 andre organisasjoner stod bak markeringen.

«På videosendingen som følger markeringen kan man høre demonstranter som roper «boikott Israel, fri Palestina». Man kan også se at flere av de oppmøtte både danser og veiver med store palestinaflagg, og man kan gjentatte ganger høre at det ropes «Allahu akbar», rapporterte VG.

Under markeringen skal stortingsrepresentant Petter Eide (SV) ba demonstranter om ikke å sette ild på israelske flagg, men det skjedde likevel.

Men ifølge Med Israel for Fred har hittil ingen norske medier skrevet om de arabiske slagordene som ble ropt under markeringen og like etter.

Etter at demonstrasjonen offisielt ble avsluttet, starteten større gruppe menn i full gang med å rope på arabisk:

«Khaybar, Khaybar, jøder. Mohammads hær skal vende tilbake.»

En viktig hendelse i klassisk islamsk historie er slaget om Khaybar i 629 e.kr. Khaybar var en handelsby og tilholdssted for en jødisk stamme som hadde drevet et renkespill mot Allahs sendebud. Enkelte historier forteller at da muslimene inntok byen ble alle mannlige jøder drept og kvinnene tatt til slaver. Andre forteller om en mer skånsom behandling av den jødiske befolkningen.

Singlet i glass

Det var heller ikke første gang slagordet var hørbart i Oslos gater. Da Profetens Ummah arrangerte demonstrasjon foran USAs ambassade i september 2013 hørte man det samme arabiske slagordet.

Det var også den samme massakretrusselen mot jøder som ble brukt da muslimske demonstranter møtte fredelige Israel-venner med vold utenfor Stortinget i januar 2009.. Da singlet det i glass og lukten av tåregass lå tykt over Parkveien, gaten bak slottet, foran den israelske ambassaden.

Faktisk har slike slagord blitt brukt i ulike propalestinske politiske markeringer i Oslo helt siden urolighetene på Vestbredden og Gaza blusset opp igjen på begynnelsen av 2000-tallet.

Skal bekjempes

Mange muslimer mener at i slaget om endetiden skal jødene bekjempes. På en innflytelsesrik nettside som svarer på spørsmål om islam, kan man lese at «fiendskapet mellom oss og dem vil vare til vi dreper dem ved endetiden, slik profeten Mohammad (fred være med ham) har lovet oss.»

Nettsiden viser til en fortelling fra profeten Mohammads liv som vi finner i hadith-litteraturen, der Allahs sendebud sa:

«Jødene vil kjempe mot dere og dere vil seire over dem. Til slutt vil steinene rope ut: «Å, muslim, her er det en jøde som gjemmer seg bak ham, kom og drep ham.»

Martyrene er elsket av Allah. (Hamas og Fatah omtaler terrorister som med stolthet har drept jødiske kvinner og barn som martyrer.)

De som dreper israelere er velsignede martyrer. (Bare for å fjerne all tvil.)

Vi er med Palestina inntil døden

Vi er ikke redd for døden.

Med blod vil vi frigjøre Palestina.

