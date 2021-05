annonse

Store indre motsetninger innad i Frankrikes regjeringsparti La République en Marche (LREM) rundt offentlig bruk av religiøse symboler i partiets navn.

Le Figaro melder at franske politikere mandag for alvor innledet valgkampen for presidentvalget i april 2022 med heftige debatter om sekularisme på Twitter. Kontroversen handler om Sara Zemmahi, en muslimsk varakandidat for LREM i valgdistriktet Montpellier 1 i byen Montpellier i departementet Hérault i Sør-Frankrike.

I et nylig utgitt LREM-valgkampanjefoto synes Zemmahi ikledd det muslimske plagget hijab sammen med tre andre og det refereres til slagordet: «Annerledes, men forent for deg!».

Mens en fransk opposisjon i medvind var raskt ute med å kritisere bildet på sosiale medier, har mangfoldsbudskapet fått blandete mottagelser innad i Macrons regjeringsparti.

«Angrep på sekularismen»

Det var hovedopposisjonen som satte i gang debatten da Jordan Bardella, visepresident for Le Pens parti Nasjonal samling, fordømte bildet som et angrep på den franske sekularismen på Twitter mandag 10. mai:

«Er dette kampen mot separatisme @MarleneSchiappa,?» twitret Bardella mens han viste til kampanjebildet og pinget den franske statsråden med ansvar for statsborgerskap Marlène Schiappa.

C’est cela la lutte contre le séparatisme @MarleneSchiappa ? pic.twitter.com/LBsS6Hs8Kl — Jordan Bardella (@J_Bardella) May 10, 2021

Intern misnøye

Misnøyen internt i LREM kom også raskt til overflaten, da partiets nestleder og representant for Paris’ 3. valgdistrikt, Stanislas Guerini, uttalte seg negativt om bildet på Twitter. Han truet med å trekke partiets støtte til nominasjonskandidaten.

«LREMs verdier er ikke kompatible med den synlige bruken av religiøse symboler på et valgkampdokument. Enten endrer disse kandidatene bildet sitt, eller så vil LREM trekke tilbake sin støtte,» advarte Guerini i en tweet, som ble retweetet av blant annet statsråd Schiappa.

Les valeurs portées par LREM ne sont pas compatibles avec le port ostentatoire de signes religieux sur un document de campagne électorale. Soit ces candidats changent leur photo, soit LREM leur retirera leur soutien. https://t.co/7jBY4sGH2j — Stanislas Guerini (@StanGuerini) May 10, 2021



Guerini fikk også støtte fra partifelle Nicolas Démoulin, nestleder for LREM i departementet Hérault, hvor Montpellier er hovedby.

«For langt borte fra min idé om sekularisme. Det vil være uten meg,» skrev han.

Trop éloigné de l’idée que je me fais de la laïcité. Ce sera sans moi. pic.twitter.com/cNmRELoaBp — Nicolas Démoulin (@DemoulinEM) May 10, 2021

For strengt

Andre makronister mener imidlertid at reaksjonen til Guerini og andre partifeller er uforholdsmessig og advarer mot «en felle» satt av Nasjonal samling:

«Høyre til høyre må ikke diktere vår politiske agenda, aller minst valgreglene. Ingen lov forbyr bruk av religiøse symboler i en valgkamp eller under et mandat!», understreket Cécile Rilhac, parlamentsmedlem for LREM for departementet Val-d’Oise.

L’extrême-droite ne doit pas dicter notre agenda politique et encore mois les règles électorales. Aucun texte de loi n’interdit le port de signes religieux dans une campagne électorale ou lors d’un mandat ! Le foulard de cette femme n’est pas contraire à la loi républicaine https://t.co/0czNsUR6zJ — Cécile RILHAC (@Cecile_Rilhac) May 10, 2021

Saken engasjerte også LREM-kollega Stella Dupont, nestleder for partiet i departementet Maine-et-Loire.

«Høyreekstreme må ikke diktere vår politiske agenda eller våre valgregler. Loven, ingenting annet enn loven! Bruk av sløret er ikke forbudt for kandidater til det franske valget. Det er et valg for hver enkelt: kandidater og velgere,» twitret hun.

Comme l’écrit ma collègue @Cecile_Rilhac, l’extrême-droite ne doit pas dicter notre agenda politique, ni nos règles électorales. La loi, rien que la loi ! Le port du voile n’est pas interdit aux candidats aux élections françaises. C’est le choix de chacun : candidats et électeurs https://t.co/aTF31OgAQM — Stella DUPONT (@stelladupont) May 10, 2021

