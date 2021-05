annonse

SVs inkluderingsansvarlige Camilla Ahamath påstår at Listhaug neppe har opplevd strukturell rasisme.

– Jeg forstår at det ikke er så lett å forstå en strukturell undertrykkelse som Listhaug aldri har opplevd selv, sier hun til Utrop, og legger til:

– Selv om Listhaug ikke har hørt om strukturell rasisme så betyr ikke det at Norge er uten rasistiske strukturer på samfunnsnivå.

Under Frps landsmøte i helgen kritiserte Listhaug bruken av begrepet «strukturell rasisme».

– Det er et begrep vi aldri har vært kjent med i Norge. For det er ikke sant. Norge er et av de frieste, beste landene i hele verden – for alle. Uavhengig av kjønn, religion eller etnisk opprinnelse, sa hun.

Ahamath derimot sier at Listhaug avviser strukturer som oppleves som reelle for flerkulturelle nordmenn.

– I år fikk vi SV i Bergen igjennom et forslag i kommunen om å forske på strukturell rasisme. Forskningsrapporten viste utstrakt diskriminering i skolene, helsevesenet og boligmarkedet, blant annet. Bergen er en by i Norge, og troligvis ikke det eneste stedet hvor folk opplever strukturell rasisme.

Men hun legger til at Listhaug kanskje ikke interesserer seg for forskning.

– Når hun sier at disse strukturene ikke finnes, virker det som om hun ikke har satt seg inn i temaet.

