Assisterende helsedirektør retter opp en pekefinger til ungdommen.

Det går rykter i Telemark om at koronasmitte selges på Snapchat for mellom 100 og 200 kroner. Ordføreren i Skien, Hedda Foss Five, sier hun har hørt om saken.

– Jeg håper at det er tull og tøys, som ungdom i blant driver med. Men er det alvorlig ment, så er det skikkelig tragisk. Jeg håper ungdom forstår at dette er en sykdom man kan bli dødssyk av. Dette er ikke noe å tulle med, sier hun til TV2.

Jan-Arne Hunnestad er kommuneoverlege i Porsgrunn, og tror at ryktene kan stemme. Det begrunnes med at et koronasertifikat hvor immunitet potensielt kan gi en rekke fordeler. Problemstilling har blitt tatt opp i rapporten «Etiske problemstillinger ved etablering av koronasertifikat». Der ble det advart om at unge som ikke er vaksinert, kan utsette seg for smitte for å få mer frihet.

– Ungdommer som ikke har vært smittet eller er vaksinert, vil kunne oppleve at de har båret en stor del av tiltaksbyrden og at grunnen til å fortsette å bære den er borte, sier forfatter av rapporten Bjørn M. Hofmann.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad kommer med en klar advarsel.

– Dette er ingen god ide, og det kan være straffbart å påføre andre smitte med vitende og vilje.

– Covid-19 er en sykdom som kan være alvorlig for noen og du kan påføre andre skade hvis du bevisst sprer smitte videre, sier han.

Han uttaler at de ikke er kjent med forholdet, men understreker at sertifikatet enda ikke er innført, og det ikke er sikkert det vil begrense unge menneskers bevegelsesfrihet.

