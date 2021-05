annonse

annonse

I regjeringens oppdaterte vaksinestrategi skal unge voksne få coronavaksine tidligere.

– Regjeringen løfter de unge fram i vaksinekøen fordi smitten er høyest blant de unge. Unge voksne har mer sosial kontakt enn eldre voksne og bidrar mer til smittespredningen, sa statsminister Erna Solberg da hun holdt koronapressekonferanse onsdag kveld.

Endringene medfører at de i aldersgruppen over 18 år får vaksine så snart vaksineringen av alle over 45 år er ferdig.

annonse

– Selv om vi har forsøkt å verne dem så langt det har vært mulig, har mange unge likevel blitt hardt rammet av tiltakene. At unge kan ha mer kontakt med andre og leve friere liv er veldig viktig, samtidig vil det å vaksinere unge først bidra til å begrense smittespredningen, sier Solberg.

Beslutningen kommer etter at Vorland-utvalget la frem sin rapport tidligere denne uken, der de tok til orde for at regjeringen bør vurdere å flytte 18-25-åringer frem i vaksinekøen, begrunnet med den skjevfordelte tiltaksbyrden gjennom pandemien, gruppens mobilitet og bidrag til smittespredningen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474