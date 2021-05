annonse

Danmark anser Syria som et trygt land og vil sende 500 flyktninger hjem. Rødt tror at Syria er utrygt.

– Man kan ikke sende mennesker tilbake til det de flykta fra! Det er usolidarisk, sier Seher Aydar til Dagsavisen. Hun er vara for Rødt til Stortinget:

– Vi i Rødt vil særlig utfordre regjeringspartiene Venstre og KrF, som flere ganger har sagt at de er opptatt av en mer human og solidarisk asylpolitikk. Nå har de sjansen til å vise det i praksis. Ta imot disse syrerne her i Norge!

Danmark er det første landet som sender syriske flyktninger hjem. De har ingen returavtale med Syria, men de tar høyde for å betale syrerne for å reise.

– I et år der det nesten ikke har kommet flyktninger til Norge, gir det ekstra mening å ta imot flyktninger som har levd i et av nabolandene våre, i et samfunn som er nokså likt vårt, i stedet for å risikere at de sendes tilbake til krig, konflikt og usikkerhet, sier Seher Aydar.

Rødt-politikeren mener at Syria ikke er trygt. Aydar sier videre at det ikke er tvil om at det er et ustabilt land, og at president Assad er kjent for å angripe sin egen sivilbefolkning. Hun forstår ikke at de tør å sende mennesker tilbake til et regime der de er utsatt for konflikt eller overgrep fra staten.

Danmarks sosialdemokratiske statsminister Mette Frederiksen har slått fast at syriske flyktninger fra området rundt Damaskus bør vende hjem, ettersom den danske regjeringen vurderer at dette området nå er trygt.

Hundrevis av syriske flyktninger i Danmark skal etter planen få sine oppholdstillatelser trukket tilbake i løpet av de kommende månedene. Tirsdag opplyste statsminister Mette Frederiksen at hun støtter dette.

– Om du er flyktning, er det fordi du har et behov for beskyttelse. Og om det behovet forsvinner, fordi du ikke er individuelt forfulgt eller at det ikke er noen generelle omstendigheter som krever beskyttelse, så må du så klart returnere til ditt eget land, sa Frederiksen til Jyllands-Posten.

Danmark har innført en ordning der flyktninger mottar rundt 200 000 norske kroner for å reise hjem. Det er flest syrere som velger å forlate Danmark.

– Flere syrere reiser hjem med en pose penger fra den danske stat. Det er godt nytt. Det viser at vår håndfaste hjemreisepolitikk virker, sier Utlendings- og integreringsminister Mattias Tesfaye til Ekstrabladet, og legger til at et opphold i Danmark ikke er permanent.

