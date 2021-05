annonse

Forteller næringslivsledere at de må «jobbe for mangfold».

Varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam (Ap), anser at kommuneansatte må kurses i temaet strukturell rasisme, noe som har vekket reaksjoner, ikke minst fra den nykronede Frp-dronningen Sylvi Listhaug.

Statsministeren slår på sin side fast at hun ikke vil bruke uttrykket «strukturell rasisme».

– Jeg har forsøkt å si at vi ikke skal bruke ordet strukturell rasisme fordi folk ikke skjønner hva det er, sier Erna Solberg til Nettavisen.

– Hvis man mener at du får en systematikk i et land som ikke er tilsiktet – som gjør at folk opplever at de ikke får samme mulighet fordi de har en annen hudfarge, etnisitet, religion eller et annet navn – så finnes det i vårt samfunn, konstaterer hun imidlertid.

«Bias»

Solberg trekker diskriminering på jobbmarkedet som eksempel.

– Det er bare å se på spørsmål rundt hvor mange søknader du må sende og denne «biasen» som vi alle har – altså fordommene som vi selv ikke er bevisst på. Det er å definere som strukturell rasisme.

Statsministeren forteller også at når hun har møtt næringslivsledere, har hun snakket med dem om at de må tenke gjennom hvordan HR-avdelingene hos dem «jobber for mangfold».

