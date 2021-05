annonse

Har det amerikanske militæret størrelsen, beredskapen og utstyret det trenger for å vinne en stormaktskrig eller ikke?

Dette er spørsmål om tilstanden til USAs væpnede styrker som Dakota Wood, seniorforsker for forsvarsprogrammer i tenketanken Heritage Foundations «Center for National Defense», forsøker å svare på i et lengre innlegg i The National Interest.

Tror Biden-administrasjonen og det demokratiske flertallet i Kongressen at USAs største rivaler er villige til å vente på at USA skal ordne opp i sine innenlandske problemer før de sørger for at amerikanerne har et militære som er i stand til å forsvare sine interesser? Det er inntrykket man får av å følge pengene, skriver Wood.

Forsvarsutgifter

Wood viser til at Biden-administrasjonen har foreslått en økning på 1,7 prosent i forsvarsutgifter for 2022, som ikke engang er nok til å veie opp for generell inflasjon. Samtidig bes det om en økning på 16 prosent i offentlig pengebruk på innenlandske prosjekter. Det kommer på toppen av de nesten 3 billioner dollarene i nye utgifter som har blitt godkjent siden november, tilsynelatende for å kompensere for kostnadene knyttet til coronaviruspandemien.

Det vil være minst 2 billioner dollar til vurdering for ytterligere coronatiltak i ukene fremover. Den amerikanske arbeids- og familieplanen (American Jobs Plan og American Families Plan) vil gi amerikanerne nasjonal barneomsorg, betalt familiepermisjon, gratis utdanning, helseforsikringsstøtte, universell førskole, ladestasjoner for elektriske kjøretøy, elektriske skolebusser og mer… Alt skal betales av den føderale regjeringen, som i prinsippet betyr den amerikanske skattebetaleren. Dette er mye penger som er forpliktet til innenlandske programmer, men veldig lite for å adressere de virkelige eksterne truslene, som kan bety slutten på USA slik vi kjenner det.

Demilitarisere utenrikspolitikken

Wood argumenterer deretter med at venstresiden elsker å snakke om å «demilitarisere» USAs utenrikspolitikk. De tror kanskje at diplomatisk finesse vil kjøpe den tiden som er nødvendig for å forberede seg på krig, hvis det skulle bli nødvendig. Eller at USA og landets allierte vil få muligheten til å kjempe en militærkonflikt på nytt hvis det ikke gikk som ønsket første gang.

Men i krig er det ingen «best-av-tre»-scenarioer. Hvis Kina og USA for eksempel skulle gå til krig om Taiwan, og Kina vant, er det lite sannsynlig at Beijing ville godtatt at USA fikk tid til å trekke pusten, omgruppere seg og deretter gå for en ny runde. Det samme kan sies hvis USA konfronterte Iran i tilfelle et angrep mot Israel, eller stilte seg opp mot Russland hvis russerne bestemte seg for å avskjære USAs baltiske allierte fra resten av Europa.

Man er enten klar for kampen, eller ikke. Og hvis man ikke er klar, er det ingen alternativer for å kompensere for militær fiasko. I krig risikerer hele land og folk sine liv og levebrød, med potensielt katastrofale konsekvenser.

Militærets frukter

Woods argumenterer deretter med at et sterkt militære styrker diplomatiet, sikrer økonomiske bånd, begrenser potensielle fiender som til slutt forbedrer trivselen til innbyggere. Underfinansieres militæret, aksepteres ytterligere risiko i alle disse områdene. Alt har likevel sine begrensninger og USAs militærutgifter kan ikke løpe helt løpsk.

Å vurdere hvor mye militærmakt som er nødvendig handler om å identifisere sine kjerneinteresser, farer som truer, og hva som faktisk skal til for å håndtere disse truslene. Det kan være at tre sterke menn og en sint hund er tilstrekkelig hvis fienden er liten og svak. Men mot en stor fiende, bevæpnet med betydelig militærmakt som den er villig til å bruke for å oppnå sine egne mål, er det nødvendig med mye mer slagkraft med tanke på antall, modernitet og beredskap.

Bekymringsfull tilstand

Woods mener at tilstanden til dagens amerikanske militære er bekymringsfull. Amerikanske soldater mangler ikke vilje eller dyktighet, men det meste av verktøyene deres – skip, fly, stridsvogner og annet materiale – er gamle og mangelfulle i antall.

Mesteparten av utstyret ble anskaffet på 1980- og 1990-tallet. Sjøforsvaret har krympet til nesten halvparten av størrelsen det var for tretti år siden, mens mangelfull flytid for piloter i Luftforsvaret ville ha gjort dem ikke-anvendbare under Den kalde krigen. Hæren har gjort betydelige fremskritt med tanke på beredskapen til sine enheter, men den har rett og slett ikke nok enheter til å gjøre alt som den kan bli bedt om å gjøre. Det samme gjelder Marinekorpset, som har valgt å gå ned i størrelse for å frigjøre ressursene som trengs for å utvikle kapasitetene de trenger for neste krig.

Ingenting av dette ville vært et problem hvis amerikanerne ikke sto overfor betydelige trusler, men slik er det ikke. USAs rivaler har brukt de siste tjue årene på å investere i nye militærkapasiteter – banebrytende teknologi, nytt utstyr og nye ferdigheter – som potensielt kan true USA.

Miniputt-allierte

Woods skriver videre at USAs allierte har tillatt at militærene deres forvitrer til det punktet hvor de har liten kapasitet til å bistå USA i tilfelle en større militærkrise. For eksempel kunngjorde Storbritannia nylig en omorganisering av sitt militære for å favorisere cyber-, verdensrom- og spesialoperasjoner, som vil etterlate britene med den minste hæren siden 1714 og en marine på kun 17 krigsskip.

Sammenligningen med Den kalde krigen er slående. Nær slutten av denne konflikten hadde daværende Vest-Tyskland fem tusen store kamptanker som skulle å bistå USA til å håndtere fra øst. I dag har Tyskland færre enn tre hundre. Verken Tyskland eller Frankrike har evnen til å opprettholde luftoperasjoner i en lengre periode uten støtte fra USA med tanke på drivstoffpåfylling i luften eller ammunisjon.

Alene

Woods mener at amerikanerne kan kun beklage disse omstendighetene, men faktum er at i tilfelle en større konflikt, vil USA stort sett måtte stole på sine egne militære kapasiteter, som er en skygge av det amerikanerne hadde da de så lignende utfordringer på en global skala forrige gang.

Når det gjelder forsvaret av landet, finnes det ingen alternativer. Det amerikanske militæret har enten størrelsen, beredskapen og utstyret det trenger for å vinne i krig. Har USA fortsatt kapasiteten til å vinne en stormaktskrig?

