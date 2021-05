annonse

annonse

Tusenvis av raketter er skutt mot israelske mål fra Gaza i løpet av de siste dagene.

Resett deltok onsdag på en pressebriefing i anledning eskaleringen og opptrappingen av konflikten i Jerusalem og Gaza.

Oberstløytnant Jonathan Conricus fra det israelske forsvaret orienterte de fremmøtte om situasjonen. Det har blitt skutt minst 1300 raketter fra Gaza mot Israel siden mandag. Israel har respondert med angrep mot spesifikke mål.

annonse

– Israel har angrepet 300 militære mål i Gaza. Vi jakter på terrorister, og vi forsøker å minimere skader på sivile, sa Conricus, og slo fast:

– Hamas bruker sivile som skjold, og derfor er det veldig vanskelig å angripe militære mål uten å skade sivile.

Les også: Ropte slagord om jødeutryddelse under Palestina-demonstrasjon

annonse

Vil ikke skade sivile

Han understreket imidlertid at Israel gjør sitt beste for å unngå å påføre skader på sivilbefolkningen, og bruker et mye omtalt flyangrep på boligtårn i Gaza som eksempel.

– Det var ingen sivile som døde under dette angrepet. Vi sjekket om det var sivile der før vi angrep. Vi kontakter sivile og ber dem evakuere. Vi forsøker å minimere skader på sivile, gjentok Conricus.

Han kunne også informere om at det israelske militæret har drept flere enn 20 farlige terrorister.

– Jeg er ikke overrasket over deres (Hamas red. anm.) kapasitet og deres vilje til å forsøke å skade israelske sivile. Vi har å gjøre med en veldig dedikert terrororganisasjon, som bruker store penger på bomber, tuneller og raketter i stedet for infrastruktur til sitt folk, konstaterte Conricus.

Oppvigleri

annonse

Jerusalems varaborgermester Fleur Hassan Nahoum mener at opptrappingen av konflikten er et bevisst spill fra palestinske selvstyremyndigheters og Hamas’ side.

– Det er en opportun tid for palestinske myndigheter å skape trøbbel på. Palestinske myndigheter og Hamas var ute etter å oppildne til og skape trøbbel. De ønsker konflikt med Israel fordi de vil unngå å holde valg. De er ikke så populære for øyeblikket, fortalte Nahoum.

Valg

Palestinske selvstyremyndigheter skulle etter planen avholde valg til sitt parlament 22. mai, for første gang på 15 år, men dette er blitt utsatt av myndighetene på ubestemt tid.

– Meningsmålinger indikerer nemlig at de nok ikke gjør det så bra, og at de står i fare for å miste mye støtte, slo Nahoum fast.

Hun mener at det derfor har vært hendig for palestinske myndigheter å skyve palestinske velgere i Øst-Jerusalem foran seg som påskudd for å angripe Israel. De har beskyldt Israel for å forsøke å sabotere palestinsk demokrati, fordi 6300 velgere i Øst-Jerusalem må stemme der de bor, under israelsk oppsyn. 150 000 velgere kan imidlertid stemme ved valglokaler ved utkanten av Jerusalem, uten Israels oppsyn.

– Jeg kan ikke se for meg at Israel skulle nekte dem å stemme i valg, sa Nahoum.

Integrering

Hun presiserte at Israel definitivt ikke har gjort alt riktig.

– Selvsagt kan vi gjøre bedre. Vi må kunne se oss i speilet, sa hun.

Likevel kunne hun opplyse at man i Jerusalem har satset stort på infrastruktur, sosial utvikling og utjevning. Nahoum påpekte også at jøder og arabere lever side om side i Israel, og at dette ofte går helt fint. Israelske politikere har i likhet med politikere i Vesten vært opptatt av å innføre tiltak for å fremme sosial rettferdighet, integrering og utjevning av sosiale forskjeller.

– Dette er ødeleggende for Iran, Det muslimske brorskapet og andre ekstremister som mener at den eneste løsningen er å utslette Israel, sa hun.

Bakgrunn

annonse

Motivet for palestinernes angrep på Israel er at Israels høyesterett har besluttet å kaste ut palestinere fra boliger i Sheikh Jarrah-området i Jerusalem, slik at israelere, som lovmessig har eierrettigheter til området, kan flytte inn. Sammenstøt mellom palestinere i området og israelsk politi oppstod 6. mai.

Dessuten stormet israelsk politi al-Asqa-moskéen i Jerusalem 9. mai, etter arabiske protester og opptøyer i gatene. Rakettangrepene fra Gaza mot Israel skal ha vært en respons på dette.

Les også: Hamas har avfyrt 200 raketter mot mål i Israel

Demoniserer jøder

Khaled Abu-Toameh, som er en kjent israelsk, arabisk muslimsk journalist som har dekket konflikten med palestinerne i nesten 30 år, mener også at Hamas har pisket opp stemningen mot Israel over lang tid.

– Dette er resultatet av oppvigleri fra palestinske myndigheter og Hamas over flere år. De delegitimerer Israel og demoniserer jøder. De prøver å dra med seg den arabiske verden i en konflikt med Israel. De henvender seg til muslimske land og hevder at al-Asqa-moskéen er i fare. En av verdens viktigste muslimske helligdommer er truet, påstår de, sa Abu-Toameh under briefingen.

Han mener i likhet med Jerusalems varaborgermester at Hamas og palestinske myndigheter bruker konflikten med Israel for å distrahere palestinerne, slik at de glemmer valget og problemene Palestina har uavhengig av Israel.

Religiøse motiver

Ron Ben-Yishai, en annen israelsk journalist, mener at dette kan dreie seg om at Hamas, som per i dag er det største partiet i det palestinske parlamentet, ønsker å ta full kontroll over Gaza.

– Hamas ønsker å ta over lederskapet i Gaza. De bruker al-Asqa som religiøst motiv for å samle palestinere, også de som er israleske borgere. De bruker sine religiøse argumenter for samles til voldelig innsats, for å vise at de ikke bare snakker, som Mahmoud Abbas (palestinernes nåværende president fra partiet Fatah, red.anm.), men at de faktisk forsvarer al-Asqa.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474