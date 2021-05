annonse

Topp-advokat Brynjar Meling er sjokkert over at norske politikere har akseptert at EU-land har fått makt til å kreve norske borgere utlevert.

Bakgrunnen for Melings frustrasjon er en sak i NRK. Spanske myndigheter har krevd at en nordmann i 50-årene skal sendes til landet i en ni år gammel straffesak.

Nordmannen skal ha havnet i klammeri med en kvinne. Han er anmeldt av en spansk kvinne for kroppskrenkelse og trusler i Las Palmas på Gran Canaria for over ni år siden. En anmeldelse han mener er falsk.

Ifølge NRK skal to politibetjenter, en kvinne og en mann, ha avhørt et vitne som var til stede.

– På bakgrunn av det så spurte de hvilke hotell de skulle kjøre meg til. De kjørte meg dit og ønsket meg godt opphold videre. Bare med streng beskjed om å ikke dra tilbake til det såkalte offeret. Noe jeg ikke gjorde. Jeg var der i ti dager og visste ikke at dette var noen sak i det hele tatt, sier mannen til NRK.

Ble med i avtale

Før 1. november 2019 utleverte ikke Norge egne statsborgere til andre land. Men dette er nå forandret av norske politikere.

I 2019 ble vi med på en avtale om arrestordre som binder oss til å overlevere også egne borgere til medlemsland i EU.

Norge inngikk avtalen om å tiltre den europeiske arrestordren allerede i 2006. Arrestordreloven ble vedtatt i 2012. Så tok det altså flere år, helt til 2019 før alle EU-landene fikk godkjent avtalen.

Avtalen har gjort at Norge mister sin suverenitet og binder oss enda mer inn i EU som vi i 1994 sa nei til å bli medlem av.

Sjokkert

Topp-advokat Brynjar Meling mener norske politikere har sovet i timen. Han kan ikke forstå at man her har akseptert at lover får tilbakevirkende kraft.

– Vi har prøvd alle rettsmidler og kan ikke forstå at Norge har gitt fra seg sin suverenitet på dette området og aksepterer at spanske myndigheter skal få utlevert norske borgere for handlinger som er begått lenge før den arrestordreloven trådte i kraft. Altså mens norske borgere var beskyttet mot utlevering, sier han til NRK.

Mannen i 50-årene vant sin sak i tingretten, men politiet anket og Høyesterett bestemte til slutt at vilkårene var oppfylt for at han skal overleveres til Spania.

