Mange må ofre ting i yrkeslivet, og det er ikke unikt for bønder, vedgår avisen.

Men den siste tiden har bønder fortalt hvordan de opplever hverdagen. Nationen har snakket med folk som har nedprioritert egne barn, som har sagt opp trygg jobb i byen og som har ringt rundt for å få betalingsutsettelser.

Odelsjente Astrid Skurengslien Svegården forteller at dyrene har gått foran familielivet.

– Som oppvokst på gård har jeg fra tidlig alder blitt vant til at man kan ikke ta pauser, ferie eller prioritere seg selv først. Siden vi har dyr, har vi rett og slett tatt på oss et ansvar hvor vi må velge dyra først. Vi må jobbe om vi er syke, om vi er slitne, om det er julaften, og ferien er ofte tilbrakt på fjellet med feslepp, sier hun til Nationen, og legger til:

– Familien har ofret mye av sin tid for å produsere mat, og dette er selvfølgelig krevende når mine foreldre, som alle andre gårdbrukere, har måttet prioritere gården over familie.

Skurengslien Svegården sier at hun tenker mye på hvor rart det er at de låner penger og stiller seg selv i en gjeldssituasjon hvor de kanskje til og med må jobbe borte for å kunne betale gjelda på gården, bare for at de skal produsere mat til andre. Hun sier at de har ikke råd til å legge ned, og hvis det ikke går rundt, mister man ikke bare jobben, en kan også miste huset og gården sin.

– Jeg har fått betalingsutfordringer, og hatt fakturaer jeg ikke har hatt likviditet til å betale. Jeg har ringt veldig mange og bedt om betalingsutsettelser. Hadde vi ikke hatt to 100 prosentstillinger utenom gården, hadde vi gått i minus, sier Morten S. Haslev.

Han flyttet fra Oslo til Folldal for å bli sauebonde.

– Regnskapet vårt viste overskudd på 3000 kroner per år uten en eneste avskrivning siden 2017.

Tom Marthinsen og kona innløste konas familiegård i 2017 for fire millioner. Begge har jobb ved siden av.

– Det er i all hovedsak jeg som jobber på gården når jeg ikke jobber med salg. Da på kvelder, helger og i ferier. Etter at vi tok over har vi ikke tatt ut lønn, men dekker strømmen, forsikringer og pensjon til kona med drifta. Samt at vi har nå pussa opp nesten hele kårboligen. I fjor gikk drifta i minus cirka 200.000, sier han.

